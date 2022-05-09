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獲總統提名任監察院副院長 李鴻鈞：不忘初衷 全力以赴

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
獲蔡總統提名監察院副院長，李鴻鈞（圖）將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。本報系資料照
獲蔡總統提名監察院副院長，李鴻鈞（圖）將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。本報系資料照

監察院副院長懸缺，蔡英文總統今天提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察委員，並為副院長，人事案咨文今天上午送抵立法院。李鴻鈞今天表示，感謝蔡英文總統的肯定與提名。基於監察委員乃超越黨派、獨立行使職權，服務社稷、保障人民權益之職務，他願意也將全力爭取立委的支持與同意，以進入監察院與其他監委一同努力。

李鴻鈞表示，感謝鄉親的支持，讓他有機會在20年前進入國會發揮所學、為民服務。秉持專業優先、理性問政的信念，從修法立法、預算審查、監督推動相關重大政策與建設，莫不戰戰兢兢，以無愧百姓託付。

李鴻鈞表示，五屆立委的歷練，讓他熟稔政府部門的運作、法案政策並瞭解溝通、協調與合作的重要，加諸本身工學專業，長期以來對於工程、公安的重視，相信能做到、做好監察委員應有的角色。

李鴻鈞表示，這些年來，感謝很多政壇前輩的指教、同仁的協助，尤其是提攜他參與政治工作的親民黨主席宋楚瑜。日前他向宋面報此事，宋的勉勵、信任以及提點，銘記在心。遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，他將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

李鴻鈞表示，「參選，是為社稷；從政，是為服務」。這是40歲那年決定參選時的自我要求與承諾。未來，他會一如以往地傾聽基層聲音、瞭解人民的需求，善盡職責，讓監察院成為人民權益的堅強堡壘，讓這片土地未來更美好、光亮。再次感謝各界的關心與鼓勵，他會更努力。

李鴻鈞 監察院 親民黨

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