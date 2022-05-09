懸缺近兩年 蔡英文提名李鴻鈞任監院副院長

監察院副院長懸缺將近兩年，總統府今天表示，蔡英文總統於今天提名現任親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長，總統府並於今天送交咨文至立法院，咨請立法院行使同意權。

總統府發言人張惇涵表示，監察院第6屆監察委員並為副院長懸缺，蔡總統依據憲法增修條文第7條第2項規定，提名李鴻鈞為監察委員並為副院長。

張惇涵說明，李鴻鈞現年62歲，日本大學結構工程學博士，現為親民黨秘書長；曾任立法院第5屆至第9屆立法委員，具備建築工程專業，擁有立法實務經驗，中央問政歷練豐富，亦熟悉政府部門運作。

張惇涵表示，李鴻鈞早年負笈日本勤學有成，取得日本大學工學博士學位，學成歸國後進入建築業界，以專業能力獲得肯定；嗣進入政壇為民服務，擔任立法委員18年期間，長期耕耘於交通委員會，嫻熟政府交通建設、公共工程領域等相關重大政策及法案推動過程。其擔任立法委員期間，並曾任立法院「台日交流聯誼會」會長，對促進我國與日本之國會外交多所貢獻。

張惇涵指出，蔡總統為增益監察院運作，充實監察院團隊，以發揮促進政府良善治理及台灣人權保障之功能，希望結合跨黨派力量，讓監察院運作能夠兼容並蓄、拓展多元視角。尤其政府公共工程攸關人民生命財產安全，牽動國家建設發展，相信以李鴻鈞具建築工程專業，熟稔政府交通建設相關施政，能夠切合監察委員行使職權之實務需求。

張惇涵表示，蔡總統考量監察院組織功能發揮及監察院副院長所應承擔之憲政職責，經審慎考量及多方徵詢後，決定提名李鴻鈞為監察委員並為副院長，咨請立法院同意，期盼獲得立法院支持，讓該人事提名案能順利通過。