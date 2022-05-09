PCR檢測湧急診快崩潰 侯友宜再籲中央快篩陽等同確診

國內疫情升溫，有大量篩檢需求，導致急診室人力匱乏，新北市長侯友宜表示，他早呼籲「快篩陽等同確診」，中央近來有聽進去，但僅先列三項，且12日才正式開始，還是呼籲中央全面實施「快篩陽等同確診」，讓醫事人員把所有的醫療量能擺在中重症以及居家照護上。

本土疫情持續發展，不少民眾都為PCR檢測忙翻天，很多也找上急診，現在已經導致急診醫療人力匱乏，不少醫護都呼籲民眾把急診讓給有需要的人。外界認為，現在大家需要檢測結果，但「快篩陽等同確診」僅針對居家隔離、居家檢疫、自主管理等三類人，或快篩陽透過遠端診斷認定，且從12日開始施行，不但還有段時間，一般人也不適用，檢測量能仍緊繃。

新北市長侯友宜表示，他期待中央趕快實施「快篩陽等同確診」，這也是他近半個多月以來一直呼籲中央的，這其中必須要考慮到醫事人員人力及PCR的量能，提前做好部署。

侯友宜指出，這樣的提前部署，中央經過一段時間有聽進去，不過僅先列三項，且這三項要到12日才正式開始，這又還有一段時間，其實中央應該加大步伐，不要將「快篩陽等同確診」侷限三項中，更該擴大範圍，並做好相關的配套措施。