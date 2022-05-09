快訊

全面參戰！衛福部明將要求所有醫院都要開專責病房

氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

PCR檢測湧急診快崩潰 侯友宜再籲中央快篩陽等同確診

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午參與烏來區口腔醫療站揭牌活動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午參與烏來區口腔醫療站揭牌活動。記者李成蔭／攝影

國內疫情升溫，有大量篩檢需求，導致急診室人力匱乏，新北市長侯友宜表示，他早呼籲「快篩陽等同確診」，中央近來有聽進去，但僅先列三項，且12日才正式開始，還是呼籲中央全面實施「快篩陽等同確診」，讓醫事人員把所有的醫療量能擺在中重症以及居家照護上。

本土疫情持續發展，不少民眾都為PCR檢測忙翻天，很多也找上急診，現在已經導致急診醫療人力匱乏，不少醫護都呼籲民眾把急診讓給有需要的人。外界認為，現在大家需要檢測結果，但「快篩陽等同確診」僅針對居家隔離、居家檢疫、自主管理等三類人，或快篩陽透過遠端診斷認定，且從12日開始施行，不但還有段時間，一般人也不適用，檢測量能仍緊繃。

新北市長侯友宜表示，他期待中央趕快實施「快篩陽等同確診」，這也是他近半個多月以來一直呼籲中央的，這其中必須要考慮到醫事人員人力及PCR的量能，提前做好部署。

侯友宜指出，這樣的提前部署，中央經過一段時間有聽進去，不過僅先列三項，且這三項要到12日才正式開始，這又還有一段時間，其實中央應該加大步伐，不要將「快篩陽等同確診」侷限三項中，更該擴大範圍，並做好相關的配套措施。

侯友宜認為，現在國內PCR量能即將面臨到頂點，擴大範圍並做好相關配套，才能夠讓醫事人員把所有的醫療量能擺在中重症以及居家照護上。他呼籲，以這樣的心態調整步伐，前端「快篩陽視同確診」就應該先做。

新北市長侯友宜今上午參與烏來區口腔醫療站揭牌活動，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午參與烏來區口腔醫療站揭牌活動，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

快篩 侯友宜

延伸閱讀

陳時中說雙北快篩劑還有餘 侯友宜：新北還是要靠自己

居隔轉型送中央11天才過 侯友宜：早點做可減輕民怨

新北再增2處社篩站 補助低收入戶500元買快篩試劑

影／新北出動3500名志工接電話 母親節也不休息

相關新聞

懸缺近兩年 蔡英文提名李鴻鈞任監院副院長

監察院副院長懸缺將近兩年，總統府今天表示，蔡英文總統於今天提名現任親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長，總...

PCR檢測湧急診快崩潰 侯友宜再籲中央快篩陽等同確診

國內疫情升溫，有大量篩檢需求，導致急診室人力匱乏，新北市長侯友宜表示，他早呼籲「快篩陽等同確診」，中央近來有聽進去，但僅...

影／快篩餘最多? 鄭文燦打臉陳時中：現在都是短缺狀態

針對中央疫情中心指揮官陳時中指雙北、桃園、基隆快篩剩餘量最多，桃園市長鄭文燦今天上午表示，事實上桃園沒有安全備量，完全靠...

台東馬偕醫院傳院內群聚感染 院方說明依法處理分流

台東馬偕醫院傳出院內群聚感染，1名住4樓病房的病人，經院方PCR採檢，昨凌晨確診，移到5樓病房隔離，並請家屬返家。家屬認...

蘇偉碩估高雄再10天恐破萬例 籲高雄採短期3級警戒

高雄市8日起連兩天確診數字破2千人，醫師蘇偉碩與高雄醫學大學王文心博士今早以國內外疫情情流行曲線推估，高雄最快約再10天...

雲縣警局女警身體不適篩檢確診 同辦公室多人確診

雲林縣警局今傳出有警員確診，目前確診警員已居家隔離，其他同辦公室警員採檢後也有多人確診，該間辦公室今無人進入，疫調關聯性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。