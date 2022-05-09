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影／快篩餘最多? 鄭文燦打臉陳時中：現在都是短缺狀態

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）說桃園快篩沒有安全備量。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）說桃園快篩沒有安全備量。記者曾增勳／攝影

針對中央疫情中心指揮官陳時中指雙北、桃園、基隆快篩剩餘量最多，桃園市長鄭文燦今天上午表示，事實上桃園沒有安全備量，完全靠中央配賦，應該不會剩餘，現在都是短缺狀態，「我希望中央配賦能夠快一點、多一點」，應付居家隔離、居家檢疫及學校、職場防疫所需。

鄭文燦說，現在桃園多增購10萬劑快篩，到貨6萬劑都發完，中央配賦量陸續到位，學校發放20萬劑，目前是有點短缺不夠，民眾會在藥局通路搶購，現在有新的8大通路可購買微可緩解，還是希望配賦北北基桃量要多一點。

他說，桃園目前7個採檢站都滿載，若可用居家快篩會加快速度，他已請教育局做學校居家快篩，只要是陽性、還沒有做PCR就可以啟動防疫機制，匡列防疫假範圍，讓學校更早因應，不必等到做PCR結果。

其次，市府會針對學校陸續配發學校快篩安全備量，讓學校可以就近支援師生快篩，目前舊制階段已經發放20萬劑，新制階段仍需要快篩試劑，他請教育局爭取中央能再配多一點。

鄭文燦強調，市府自行採購部分尚有好幾個契約，因是共同採購契約被中央優先徵用，如果中央徵用尚有餘額，桃園還會擴大採購，市政府快篩安全備量一定要人口10%以上，一定要到達23萬劑，因隨時有需要，事實上已沒有安全備量，完全靠中央配賦，現在都是短缺狀態，他希望中央配賦也能夠快一點、多一點，應付居家隔離、居家檢疫及學校、職場防疫所需。

快篩試劑 桃園 居家隔離

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