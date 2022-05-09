台東馬偕醫院傳院內群聚感染 院方說明依法處理分流

台東馬偕醫院傳出院內群聚感染，1名住4樓病房的病人，經院方PCR採檢，昨凌晨確診，移到5樓病房隔離，並請家屬返家。家屬認為孩子被「院內感染」，質疑院方對疫情管控、流程輕忽。

台東馬偕醫院今說明，疫情開始以來遵照政策，採檢完成到報告須等數小時，因此請家屬回家自主管理等候結果，而非醫院等結果，可能是家屬認知差異造成誤會。

台東馬偕醫院說明，疫情開始以來遵照政策，要病人住院前及陪病者篩檢，報告陰性才能入住一般病房，住院病人每日健康管理，若有發燒症狀會立即篩檢及病室同住病人、陪病者篩檢，也會對鄰近病室擴大式預防性篩檢，同時對病室環境清消。若篩檢出陽性確診個案則立即分艙分流，將病人轉送院內專責病房治療。

對於家屬質疑的病房，醫院上周五4樓病房發現1名病人發燒後，立即採取病人及陪病者篩檢，篩檢確診病人分艙分流管理，對陪病者確診者盡快通報並請其返家務必配合居家隔離措施，同時對病室環境清消。為避免擴散，該病房暫時不入住新病人，也對現住病人觀察，萬一再發現發燒新確診個案，將依感染管制原則予以分流並通報疾管署及衛生局。

因為4樓病房病床數有45床，陪病家屬也多，近兩日病房擴大篩檢，造成病人與家屬久候，醫院在此表示抱歉，也因為目前社區採檢量暴增，採檢完成到報告須等數小時，目前除了4樓病房暫停收治新病人，其他病房、急診及檢查單位等皆維持正常運作。

目前社區疫情嚴竣，已不易釐清感染源。為維持台東中重度醫療量能，醫院在此呼籲民眾務必配合醫院防疫措施，落實禁止探病。陪病者盡量固定也避免至人群聚集的地方，在院內務必作好個人防護，後續醫院也將研擬管控陪病者足跡。

相關確診人數，依法由主管機關衛生局統一說明。