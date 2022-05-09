蘇偉碩估高雄再10天恐破萬例 籲高雄採短期3級警戒

高雄市8日起連兩天確診數字破2千人，醫師蘇偉碩與高雄醫學大學王文心博士今早以國內外疫情情流行曲線推估，高雄最快約再10天就會破萬例，屆時失控的風險難以掌握，蘇問高雄市長陳其邁，高市現有的醫療的量能，能負擔每日新增病例的上限數是多少？他也主張，高雄每周提供每名市民2劑免費快篩試劑，另進行為期7到10天的短期三級警戒，並建議八大行業暫停營業。

蘇偉碩、王文心今早召開記者會，以紐西蘭、南韓及香港的疫情線套用分析，推估高市若以香港的走勢推估，約5月14日確診數就會破萬，依南韓的速度，預估至5月底，但若以台北的趨勢來看，再過10天，亦即5月18日恐就會破萬例。

蘇表示，確數破萬，以死亡率0.04%計算，每天 4人死亡，持續一個月，將死亡超過120人，但一再聲稱要壓平曲線的高雄市長陳其邁，究竟高市能負擔的新增確診病例上限是多少？

王文心則說，政府不斷宣傳，「眼前的難關是恢復正常生活前的陣痛」，但Omicron與其他冠狀病毒一樣，並無法形成群體免疫，且目前Omicron新亞種的BA.4及BA.5已在26 國出現，台灣放棄圍堵政策，讓多數人感染，但台灣並不會像行政院長蘇貞昌說的，像童話故事一般大家就此復恢正常生活。

蘇偉碩說，Omicron約4成屬無症狀，民眾如果無法自覺染疫，就會繼續在職場或娛樂場所快速傳播病毒，因此建議高市府周供應每名市民2劑免費快篩試劑，且配送到府。其次也因針對無法完全落實戴口罩等八大行業，執行短期三級警戒， 以阻斷疫情。