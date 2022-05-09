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物價是否回跌？主計長神回：不是神童、也不是盲眼婆婆

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
行政院主計長朱澤民。記者陳正興／攝影
行政院主計長朱澤民。記者陳正興／攝影

四月消費者物價指數（CPI)年增率3.38%，其中外食費年增率擴大為5.56%，刷新十三年四個月紀錄，立委李貴敏今天詢問，外食費漲價對民眾負擔極重，未來物價是否可能回跌？行政院主計總處主計長朱澤民神回：「我不是神童，也不是盲眼婆婆」，讓立委傻眼。

立院財委員會今天邀請行政院主計主計長朱澤民、審計長陳瑞敏就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告，並備詢。主計總處上周五公布四月CPI年增率再上衝到3.38%，較三月年增率3.27%增幅擴大，續創九年半新高，立委關心影響今年經濟成長率及民眾負擔。

民進黨立委郭國文表示，台灣目前還未與疫情共存，但四月CPI年增率高達3.38%，民眾除了擔心疫情，還要擔心物價，升息也造成房貸壓力，加上股市下跌，消費力跟著下降，今年經濟還能保四嗎?

朱澤民表示，他上次曾表示經濟成長率大約是4.02%，但5月27日主計總處還會舉行國民所得評審會議。郭國文表示，國際貨幣基金（IMF)已經調降台灣今年經濟成長率為3.2%，台灣應該很難保四；近兩年疫情已讓休閒娛樂業大受衝擊，今年更慘，行政院是否會新增預算緊急紓困？

朱澤民表示，台灣今年第一季經濟成長率3.06%，經濟表現還不錯。至於紓困，行政院之前已經針對低所收戶發放補助金，另外也推出租金補貼。

國民黨立委李貴敏指出，四月光外食費漲幅高達5.56%，包括蛋、肉都大漲，未來會不會回跌？朱澤民回答，四月查價368項目中，有200多項漲，100多項跌，未來會不會回跌，「我不是神童，也不是盲眼婆婆」。

朱澤民 行政院

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