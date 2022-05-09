1億劑快篩在哪？藥師公會建議：家戶發1組安民心

快篩試劑缺，民眾除了抱怨難買，台中藥師公會發言人陳金火上午表示，價格亂、太貴也是抱怨主因。許多人雖知道沒症狀不必篩，但臨時有狀況想篩，來不及排隊就得買自費的，一下得花上一筆錢，心裡自然不高興，而且這波疫情何時結束，以及蔡英文總統所說的1億劑何時來，都還是未知數。

陳金火說，因為快篩試劑不夠，所以價格才會混亂，今天8個零售通路在北北基桃等染疫風險較高的地區，開賣的「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑」，每位民眾限購1劑，每劑不超過180元，但是藥局自購的每劑也有250元的，價格很混亂，且都比實名制的每劑100元貴。

他舉例，一處大學實驗室因有1學生確診，同實驗室的師生都緊張起來，接著隔壁實驗室也有人確診，師生決定趕緊大家都快篩一下。因為臨時買不到排隊的實名制快篩試劑，只好自費。每人1劑250元，一下花了5千多元，這就是一筆數字。

陳金火說，他也聽到排隊民眾質疑，蔡總統不是說有1億劑會來，至今何在？如果來了，何不每家先發一組，好安大家的心，因為買快篩的錢也是民眾的納稅錢。

鄭姓上班族在臉書上抱怨，昨天過了一個「最忙碌的母親節」，因為「一早排快篩，中午改排披薩，下午還要排蛋糕，傍晚還要排疫苗。沒能好好過節，都是誰害的啦！」

他昨晚秀出自己快篩陰的結果，表示今天可以安心上班了。他說，公司沒有硬性要求快篩，但這是保護自己也是保護同事，所以感覺喉嚨癢癢就篩一下。但為了排快篩，昨天還是排了兩趟才買到自己和妻小的，「可憐的歹丸人」。