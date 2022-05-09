快訊

全面參戰！衛福部明將要求所有醫院都要開專責病房

氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美將舉行第二屆新冠峰會 吳釗燮：台灣已獲邀

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（中）出席立法院外交及國防委員會報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」。記者蘇健忠／攝影
外交部長吳釗燮（中）出席立法院外交及國防委員會報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」。記者蘇健忠／攝影

美國將於12日舉行第二屆新冠線上峰會，外交部長吳釗燮今證實台灣已經收到邀請，但為配合主辦單位，他尚無法對外說明參與方式與人選。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問，外交部為何至今未說明是否參加美國主辦的新冠峰會？吳釗燮說，今年確定參與，已接到邀請，但關於參與的方式與人選，還是要配合主辦單位對外說明；我方會比照去年，峰會結束後才對外說明。

江啟臣關切，我疫情持續升溫，是否向國際提出需要幫忙之處？另英國每日電訊報近日報導，台灣短短數周內單日確診從數百例飆到數萬例，正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，今年夏季前恐引爆前所未見的死亡率。

吳釗燮回應，目前台灣仍有力量處理國內疫情，指揮中心表示還不需要國際社會幫忙；吳釗燮還說，相信所有國家衛生專家都看到，也都了解台灣疫情程度，中重症只有0.25左右，「這對我們來講並不是一個危機，相信其他國家也都了解到這點」。

江啟臣提醒，國際宣傳很重要，但部長看待疫情時，要了解國內民眾的心情，此時說疫情沒這麼嚴重，對於染疫、憂慮疫情的民眾而言，心情並非如此。

去年9月美國主辦的疫情全球峰會，我方由前副總統陳建仁代表與會。

疫情 吳釗燮 江啟臣

延伸閱讀

影／對美採購防衛性武器 吳釗燮：盡量去爭取

美促台買不對稱作戰武器 吳釗燮：爭取有助台防衛武器

爭取WHA邀請函 吳釗燮：會努力到最後一分鐘

日訪團成員確診 外交部：吳釗燮狀況良好、沒有異狀

相關新聞

物價是否回跌？主計長神回：不是神童、也不是盲眼婆婆

四月消費者物價指數（CPI)年增率3.38%，其中外食費年增率擴大為5.56%，刷新十三年四個月紀錄，立委李貴敏今天詢問...

大陸農林惠台「養套殺」？蘇貞昌：嚴予查究

媒體報導，中國大陸「農林22條」惠台措施破功，台灣人赴中農業投資去年僅10案，中國覬覦臺灣品種技術的「養套殺」奪取農業技...

1億劑快篩在哪？藥師公會建議：家戶發1組安民心

快篩試劑缺，民眾除了抱怨難買，台中藥師公會發言人陳金火上午表示，價格亂、太貴也是抱怨主因。許多人雖知道沒症狀不必篩，但臨...

美將舉行第二屆新冠峰會 吳釗燮：台灣已獲邀

美國將於12日舉行第二屆新冠線上峰會，外交部長吳釗燮今證實台灣已經收到邀請，但為配合主辦單位，他尚無法對外說明參與方式與...

學生排快篩邊寫作業 羅智強痛批：這就是人民的母親節

快篩之亂持續，昨天雖然是母親節，但許多民眾仍須為了購買快篩試劑而大排長龍，有意參選桃園市長的台北市議員羅智強表示，自己接...

總統甩開隨扈出來玩？前幕僚說九分像差別在這姿勢

台灣基進新聞部副主任陳子瑜今天在臉書分享一名女子搭台北捷運照片，女子神似蔡英文總統，陳子瑜發文開頭便說「總統好」，還說「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。