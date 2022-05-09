美將舉行第二屆新冠峰會 吳釗燮：台灣已獲邀

美國將於12日舉行第二屆新冠線上峰會，外交部長吳釗燮今證實台灣已經收到邀請，但為配合主辦單位，他尚無法對外說明參與方式與人選。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問，外交部為何至今未說明是否參加美國主辦的新冠峰會？吳釗燮說，今年確定參與，已接到邀請，但關於參與的方式與人選，還是要配合主辦單位對外說明；我方會比照去年，峰會結束後才對外說明。

江啟臣關切，我疫情持續升溫，是否向國際提出需要幫忙之處？另英國每日電訊報近日報導，台灣短短數周內單日確診從數百例飆到數萬例，正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，今年夏季前恐引爆前所未見的死亡率。

吳釗燮回應，目前台灣仍有力量處理國內疫情，指揮中心表示還不需要國際社會幫忙；吳釗燮還說，相信所有國家衛生專家都看到，也都了解台灣疫情程度，中重症只有0.25左右，「這對我們來講並不是一個危機，相信其他國家也都了解到這點」。

江啟臣提醒，國際宣傳很重要，但部長看待疫情時，要了解國內民眾的心情，此時說疫情沒這麼嚴重，對於染疫、憂慮疫情的民眾而言，心情並非如此。

去年9月美國主辦的疫情全球峰會，我方由前副總統陳建仁代表與會。