新冠肺炎7月降級？蘇貞昌：一步步恢復正常生活

新冠肺炎降至第4類傳染病管制的時間點是否落在7月中？行政院長蘇貞昌今天指出，看到疫情一再發展，台灣兩年來成功抗疫經驗，全世界很多國家，都決定與病毒共存，政府有計劃、節奏一步步恢復正常生活，還是要遵守指揮中心防疫規範，對於各方面情形要看疫情發展，要盡量讓人民恢復正常生活，因為現在病毒99.6%都是輕症、無症狀，把量能要來照顧中重症、需要的人，還是請高齡者等高風險族群要盡量打疫苗。

至於地方政府喊快篩劑不夠，蘇貞昌說，政府免費提供快篩劑，給有比較需要、熱區的地方政府，讓民眾免費領取，也盡量高於地方政府要求的數量來提供 ，不過還有民眾需要，特別協調業者，在7千多家北北基桃藥材供應許可的便利商店、超商，購買快篩試劑，且價格每一劑不可高於180元。

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