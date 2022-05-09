學生排快篩邊寫作業 羅智強痛批：這就是人民的母親節

快篩之亂持續，昨天雖然是母親節，但許多民眾仍須為了購買快篩試劑而大排長龍，有意參選桃園市長的台北市議員羅智強表示，自己接獲多位民眾相關陳情，痛批衛福部長陳時中有心思和基隆市長林右昌鬥嘴，卻沒有心思好好解決快篩不足與居隔亂象。

羅智強在臉書發文分享2位民眾的陳情內容，有民眾憤怒表示，政府大熱天讓人民排隊買快篩，還規定1人1卡，害所有人逼不得已的攜家帶眷的來排隊，1間藥局才只有78份，而他親眼看到學生帶著作業及板凳來排隊買快篩，還有小孩排隊累到坐在地上睡著了，「這就是執政黨的德政」。

另一位民眾則稱，有小六學童確診，家長已請假卻沒有居隔單證明，就擔心會影響薪資收入。該民眾也嘆「母親節還要煩惱這種事真無奈」。