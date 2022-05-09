陳時中：5/15實名快篩加碼4500萬、公費快篩隨時配到夠
各縣市陸續傳出「快篩試劑不足或難以取得」的焦急聲音，基隆市長林右昌日前說「快篩實名制的銷售方式要改，台北市副市長黃珊珊認為「快篩試劑不足，等同棄守」。北市府發言人陳智菡昨批評，中央卻扣著慢慢發，還要地方發函三催四請、要人民排隊苦候，「中央官員還營造出一副大善人佈施的模樣，怎麼好意思？」
社會福利及衛生環境委員會今審議醫師法及醫療事件與爭議預防處理法，衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席。民進黨立委蘇巧慧也關切地方不滿聲音，陳時中解釋說，5月15日之後就會另外開啟4500萬劑羅氏快篩的合約，全數供應實名制，可提估到7月底，這樣5月底起碼就有5000到6000萬劑，下個月中可達到將近9000萬劑。
陳時中表示，最近一次公費快篩的需求調查是5月4日，北市報上來要12萬多，我們認為疫情嚴重，就準備73萬劑配下去，這都是根據居家隔離、居家檢疫的用量去調整配發。「如果他還覺得不夠，合理算法報上來，我們隨時配到夠」陳時中說，不需要透過媒體喊，直接行文或打電話跟我講都可以，中央地方是合作關係。
陳時中進一步指出，截至昨晚全國平均剩餘量是0.9%，低於1%，是很吃緊，有些縣市更吃緊，例如嘉義剩0.3%，其他縣市大多剩餘量都是0.5%上下。台北、新北、基隆、桃園存貨都有超過1%，例如台北超過1.6%，新北超過1.2%，離島因為運輸不便，配送較多下，也剩餘比較多，例如連江剩餘22%，金門剩餘2.8%。
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