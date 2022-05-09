總統甩開隨扈出來玩？前幕僚說九分像差別在這姿勢

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聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
台灣基進新聞部副主任陳子瑜在臉書分享一名女子搭台北捷運照片，女子神似蔡英文總統，發文引起網友熱議，有網友笑稱「總統甩開隨扈出來玩」。翻攝自陳子瑜臉書
台灣基進新聞部副主任陳子瑜在臉書分享一名女子搭台北捷運照片，女子神似蔡英文總統，發文引起網友熱議，有網友笑稱「總統甩開隨扈出來玩」。翻攝自陳子瑜臉書

台灣基進新聞部副主任陳子瑜今天在臉書分享一名女子搭台北捷運照片，女子神似蔡英文總統，陳子瑜發文開頭便說「總統好」，還說「這造型實在有夠像」，發文引起網友熱議，有網友笑稱「總統甩開隨扈出來玩」、「這應該就是野生蔡EE本人了」、「真的超像，可以請她去當總統替身」。

陳子瑜2014年6月到2016年2月擔任民進黨中央社運部副主任，當時蔡總統是黨主席，兩人共事約1年半，陳子瑜對蔡總統有許多觀察。

「第一眼真的嚇一跳！」陳子瑜說，今天上午朋友傳給他這張照片，說是在搭台北捷運時拍下，他一看也驚呼「真的好像」，臉部神似度有9分、造型也有6分接近，唯獨較不像的一點在坐姿，陳子瑜說，畫面中女子坐姿較率性，蔡總統坐姿較拘謹，通常膝蓋會併攏。

捷運

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