爭取WHA邀請函 吳釗燮：會努力到最後一分鐘
「世界衛生大會」（WHA）本月22日於瑞士日內瓦舉行，有關我方是否收到邀請函，外交部長吳釗燮今重申，沒有放棄，會努力爭取到最後一分鐘。
立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。
吳釗燮會前受訪指出，「WHA邀請函我們沒有放棄努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」；大家已經得知，赴日內瓦的宣達團將由衛福部政務次長帶隊，在此過程中，也會盡量爭取世界上友我國家支持，爭取參加世衛組織所有相關機制、會議。
衛福部長陳時中7日在疫情說明記者會上宣布，今年規畫由該部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達我國參與WHA的訴求與決心。
外交部表示，第75屆「世界衛生大會」訂於5月22日至28日舉行，這是全球新冠肺炎疫情爆發後，首度恢復以實體方式辦理；外交部與衛福部正全力爭取我國以觀察員身分與會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言