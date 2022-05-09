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爭取WHA邀請函 吳釗燮：會努力到最後一分鐘

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮在立院接受聯訪，談及我爭取世衛大會邀請函進度等議題。記者張加／攝影
外交部長吳釗燮在立院接受聯訪，談及我爭取世衛大會邀請函進度等議題。記者張加／攝影

「世界衛生大會」（WHA）本月22日於瑞士日內瓦舉行，有關我方是否收到邀請函，外交部吳釗燮今重申，沒有放棄，會努力爭取到最後一分鐘。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

吳釗燮會前受訪指出，「WHA邀請函我們沒有放棄努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」；大家已經得知，赴日內瓦的宣達團將由衛福部政務次長帶隊，在此過程中，也會盡量爭取世界上友我國家支持，爭取參加世衛組織所有相關機制、會議。

衛福部長陳時中7日在疫情說明記者會上宣布，今年規畫由該部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達我國參與WHA的訴求與決心。

外交部表示，第75屆「世界衛生大會」訂於5月22日至28日舉行，這是全球新冠肺炎疫情爆發後，首度恢復以實體方式辦理；外交部與衛福部正全力爭取我國以觀察員身分與會。

吳釗燮 外交部 衛福部

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