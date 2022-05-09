【專家之眼】拜登亞洲行前 北京正悄悄調整立場

俄烏戰爭打了七十多天，國際情勢最富戲劇化的一項發展就是，中國正悄悄地改變原先對鐵桿盟友俄羅斯的立場，反而對美國與南韓釋出善意。

在俄羅斯入侵烏克蘭一個月戰事仍陷入膠著狀態時，中國大陸學者就已出現不同聲音，只是被當局壓了下來而已。但是，當4月30日新華社刊出訪問烏克蘭外長的專稿，就已充分顯示北京對莫斯科的立場已出現微妙的轉變。

四月下旬，中國駐美大使秦剛在美國的一份媒體上發表一篇強調中美友誼的感性文章，表示美國人民對中國的友情讓他動容。在美國貿易代表戴琪表示拜登政府正考慮降低中國產品的關稅後，秦剛也趁機呼籲現在正是美國降低中國產品關稅的適當時機。

更有意思的是，連一向有中國「戰狼外交」代表人物之稱的外交部發言人趙立堅，在例行記者會的發言竟然以溫和的語調期盼中美兩國友誼常在，未來應該繼續合作雙贏。

為何在俄烏戰爭打了兩個半月後，北京選擇調整立場？首先，原先北京以為俄羅斯以閃電戰攻克烏克蘭，應該只是指顧間事，未料拖了兩個多月仍久攻不下。在深入研判之後，北京決定與莫斯科做出適度的切割。

其次，俄羅斯外長拉夫羅夫四月間試探性地拋出第三次世界大戰的議題。不過，中國外交部發言人汪文斌立馬表示強烈反對。中方的表態顯示北京無意在該議題上與莫斯科遙相唱和。

第三，美國為首西方國家對俄羅斯一波接一波的制裁，也讓中國看得怵目驚心。美國大西洋理事會最新的一份報告顯示，如果中國武力犯台，美國為首西方國家必然會對中國強力制裁，而中國的反擊力道也足以讓中美兩國兩敗俱傷。雖然中國國力與經濟力量遠比俄羅斯更為雄厚，但卻不願與美國玉石俱焚，葬送自己的「戰略機遇期」。

第四，一旦美國為首西方國家決定制裁中國，北京最擔心的一件事就是被美國為首西方國家從「以美元為主全球匯兌體系」（SWIFT)驅逐出去。雖然人民幣已經朝國際化與數位化的方向邁進，但是根基尚未紮穩，一旦被美國逐出SWIFT，必然導致中國金融秩序大亂。

第五，中國持有美元公債比例偏高，一旦遭到制裁，這些公債可能一夜之間變成廢紙。儘管北京手中也握有美國在中國的投資、資產與不動產，可以報復美國，但中國顯然寧可向美國示好，尋求改善關係。

第六，美國官員最近表示，經過審慎查證，美國已確定中國並未在軍事與經濟上支持俄羅斯。此顯示，拜登三月十八日要求中國領導人習近平在俄烏戰爭嚴守中立的警告奏效。

第七，針對日本首相岸田文雄「今日烏克蘭，明日東亞」的談話，中方的回應則是日本為二戰禍首之一，沒有資格說三道四。但是，在參加南韓新總統尹錫悅的就職典禮方面，習近平決定升高層級，由國家副主席王岐山率領代表團前往祝賀，算是給足了首爾面子。

最後，儘管美中兩國的競爭是新常態，但是雙方都無意真正撕破臉。美國國務卿布林肯日前確診，但原先計劃發表的一篇演說內容曝光，強調「美國真正的對手是中國，而非俄羅斯」。中國外長王毅最近公開批評美國破壞東亞和平穩定，副外長樂玉成也譴責美國在西太平洋「秀肌肉」。

美國總統拜登即將在五月下旬訪問南韓與日本，中國值此敏感時刻針對俄烏戰事調整立場，除了見風轉舵，確保「黨國路線」永遠正確之外，相信也有透過對南韓、美國的「示好」盡量降低拜登此次亞洲行對中國的「敵意」。