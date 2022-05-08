陳時中快篩要12萬給73萬 北市嗆:好意思營造布施模樣?

對於北市府先前刪除28億疫苗與防疫用品預算，台北市長柯文哲今天表示，他的錯就是「人家講的話，不要太相信」，不過衛福部長陳時中今天下午回擊，指台北市當時申請12萬劑快篩，中央也給了73萬劑。台北市政府發言人陳智菡批評，73萬劑快篩是中央補助給居家隔離對象的量，且目前也還沒送到。

陳智菡說，現在快篩試劑用量龐大，北市每天光是要提供給居家隔離者、各學校、市場、機關、醫療的用量就要好幾萬，中央除了給居家隔離者的部分會公費補助，其他都是地方自購自籌。

陳說，陳時中指揮官說的73萬500劑，就是中央補助給居家隔離對象的量，但這些快篩劑，「目前也還未送到」。12.5萬快篩劑則是北市5月4日向中央申請的，也是中央應公費發放給居家隔離者的用量，沒有甚麼要12萬給73萬的事情。

陳智菡表示，中央徵用了一堆快篩劑，導致地方採購碰壁，得再花費人力，四處找廠商，而中央花民脂民膏徵用來的快篩劑，原本就應該儘速提供給人民使用，中央卻扣著慢慢發，還要地方發函三催四請、要人民排隊苦候，「中央官員還營造出一副大善人布施的模樣，怎麼好意思？」