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陸委會批國台辦藉機分化 藍委批政治干預防疫

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

疫情急速上升，民眾在藥房外大排長龍買快篩試劑。大陸國台辦表示，願協助台企對接大陸企業洽商採購，陸委會一口回絕，質疑是大陸分化伎倆。國民黨立委李貴敏今天表示，這和去年台灣人民苦無疫苗，政府硬是杯葛民間協助購置BNT疫苗，有什麼兩樣？逢陸必反、政治大咧咧地干預防疫，難道人命與國民健康從不在民進黨政府考量範圍內？

李貴敏指出，人民要的是有足夠防疫物資和醫療支援，這麼卑微的要求，政府還要繼續政治化，想盡辦法阻撓嗎？過去兩年該為不為，以致現在快篩供應明明不足，行政單位不想辦法解決，只會說風涼話。

她批評，高官們真的是日子過得太舒適了，完全脫離現實，也看不到民眾苦無快篩試劑，無法保護家人和親友而到處張羅和懇託的痛苦嗎？

李貴敏說，大陸封城，有其政策考量，也是嚴格清零的必然，爭議大，政策成本當然也需自行承擔。反觀台灣，祗會創造名詞；「新台灣模式」究竟是什麼？行政單位始終講不清楚，從防疫到保險，亂成一團，學生染疫，急診爆量，政府只會叫大家自主應變。

李貴敏說，兩岸關係，良性互動最重要，難不成真要兵戎相見、劍拔弩張？最糟糕的是，政治重於防疫、政治重於人民，不以百姓安危為己任的跋扈政府，才真的是人民的災難。

快篩試劑 李貴敏

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