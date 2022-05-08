【重磅快評】吞球案硬辦到底 監院果然是民進黨開的

中選會前主委黃石城昨辭世，在黃從政生涯中最為人所知，是藍綠執政時期都擔任過中選會主委，即便歷經政黨輪替、兩顆子彈等重大紛爭，中選會始終沒成為被攻擊、質疑焦點。對照如今，理當同屬獨立機關的監察院，近來針對承辦曲棍球案檢察官陳隆翔的政治追殺，獨立機關風骨成追憶，令人不勝唏噓。

「曲棍球案」事關民進黨前重量級立委段宜康顏面，該案的司法結果以段宜康須賠款、登報道歉收場，「曲棍球吞了沒？」自此成了政壇笑柄，這口氣段宜康說什麼也要討回來，而監察院就成了政治打手。在接受了段宜康針對承辦該案檢察官陳隆翔的陳情後，展開的政治追殺共有四部曲，且前後歷時超過3年，至今仍緊咬不放。

首先是在第五屆監委時期，由監委高涌誠、蔡崇義操刀，做出了第一版彈劾案文；不料到了彈劾審查會，即被其他監委質疑，彈劾內容觸及檢察官偵查心證核心，法律背景監委更是各個跳出來發難，最後落得彈劾不通過，狼狽收場。

蔡系監委不死心，轉個彎再進攻，不再主攻偵查心證，改以程序有重大瑕疵為重點，在第二版調查報告中，洋洋灑灑列舉了陳隆翔11項程序缺失，並將當中3點列彈劾案文，再次發起彈劾；即便如此，監院內部雜音仍不斷，最後僅以6比5比數低空通過彈劾。

第三部曲戰場在懲戒法院，因「彈劾案文」與「調查報告」差距過大，懲戒法院對於彈劾案文中沒提及部分不予受理，陳隆翔更屢次被判不予懲戒；監院則是每回必上訴，堪稱屢敗屢戰、為黨盡心盡力。

第四部曲，眼看懲戒法院不受理調查報告其他內容立場強硬，任務就要供虧一簣，監委索性開了大絕招，乾脆再彈劾一次，為我國監察史首開同一人同一案彈劾二次惡例。

監院平常以效率不彰著稱，舉凡社會關注的疫苗採購疑似弊案、NCC放任鏡電視一團亂、農委會缺蛋無解等，不是立案後石沉大海，就是根本連查都沒查；但在高度政治性的案子上，卻展現了截然不同的態度。

蔡系監委畢竟不是笨蛋，當年列了11項缺失，只挑3項提案彈劾，著眼點正是在於，以第五屆監院馬系、蔡系監委勢均力敵下，彈劾範圍拉太廣，引發反彈只會更大，恐根本通過不了。如今監院改朝換代，監委一片綠油油，自然成了發起彈劾其他8項違失的絕佳時機。從獨立機關，淪為執政黨手上好用的側翼附隨組織，無怪乎民進黨廢考監總是喊假的。

監院巧妙地運用「時空環境不同」，大行另類轉型正義不只一樁，第六屆監委就任以來，前有「翁啟惠案」一案三查，替浩鼎案翻案；如今再打破一事不再議原則，窮盡對陳隆翔政治追殺；屢次優待「綠友友」，難道不怕被外界發現，監察院是民進黨開的嗎？