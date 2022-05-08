出席八田追思會 賴清德絕不接受武力影響兩岸和平

農委會農田水利署今下午在烏山頭水庫舉辦八田與一技師逝世80周年追思紀念會，副總統賴清德等人出席，賴不忘大打「親日牌」他說，烏山頭水庫灌溉台日人民心田，讓台日邦誼穩固，更意有所指強調，絕不接受用武力影響兩岸和平。

賴清德下午由農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲等人陪同出席追思會，八田遺族代表八田卓郎及妻子、家族與會，日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥、台南市議長郭信良、立委陳亭妃等人與會。

賴清德致詞時說，農委會已提出多項新政策，包括要用政府預算構築水路，將烏山頭水庫灌溉範圍擴大，讓更多農民感受八田與一的貢獻，並以八田與一為師，在台灣構築百年農業建設，讓台灣農業發展得到進一步保障，他認為非常好，也會大力支持。

賴清德表示，烏山頭水庫除供應嘉南平原農、工商業用水外，另項功能是灌溉台日人民的心田，讓兩國邦誼更加穩固，未來農委會將結合台灣和日本社會，對八田與一做更多宣傳，讓更多人知道日本有名偉大的人物，當年在台灣做很大水利貢獻。

賴清德也提到，這些年因疫情與地震讓台日、政府人民更緊密，透過相互扶持，捐贈口罩、疫苗關係更緊密，他更指出，台灣農產品這兩年受對岸打壓，農民遭受損失，也是日本民眾幫忙購買鳳梨，現在還陸續往日本銷售中，這是台日兩國人民感情深厚的印證。