刪防疫預算遭批說謊 柯文哲嗆游淑慧：選舉期間駁版面

北市府上會期刪除原本編列的28億元疫苗及防疫物資預算，台北市長柯文哲遭議員游淑慧批評「說謊」，柯文哲反嗆，再討論沒用，現在要買也買不到，現在選舉期間，不駁版面也不行。

對於北市府上會期刪除原本編列的28億元疫苗及防疫物資預算，柯文哲今早提到很多議員堅持要刪掉，引起游淑慧不滿並指出是市府代表主張希望刪除，而她也曾在2月底、1月初，政黨協商時再會議中多次要求不要刪除，「我也不想當柯黑，但真的受不了一直硬拗說謊」。

柯文哲今出席2022台北開齋節歡慶活動，媒體問及游淑慧指出28億預算不是議員要求刪除，柯文哲說，再討論沒用，現在要買也買不到，至於刪預算不算錯誤決定？柯說，「現在有錢也買不到，當時他們講說中央都買不到，我們有什麼理由買的到，我覺得有道理。」

媒體追問柯文哲遭指「說謊」會不會認為講得太重？柯文哲說，現在選舉期間，不駁版面也不行。

另外，柯文哲昨宣布要求北士科車來速今起增加時段，希望可以完成一天2000人次，但媒體問及實務上會不會很難執行，柯文哲表示，有到現場一定可以看到完，前天已經做到1700人次，現在已經將效率拉高，但還是要跟市民朋友呼籲，預約系統會再改進，只是放鴿子的人太多了。