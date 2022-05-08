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【重磅快評】蔡總統的元宇宙裡可有受苦的人民？

聯合報 / 主筆室
3+4引爆搶購快篩劑，街頭到處可見排隊亂象，民眾犧牲假日休暇時間，大太陽底下頂著高溫炙熱排隊，在藥局外買快篩劑。記者林俊良／攝影
3+4引爆搶購快篩劑，街頭到處可見排隊亂象，民眾犧牲假日休暇時間，大太陽底下頂著高溫炙熱排隊，在藥局外買快篩劑。記者林俊良／攝影

蔡總統「開箱」元宇宙裡的總統府，興奮不已，直問愛貓能否加入。在此之前，她宣示防疫正在最後階段，疫情風險低，「只要作好準備」就能克服挑戰。總統雲淡風輕，一再以九成九輕症哄人民不怕，其實她講稿裡的0.02趴致死率，已比十天前多了一倍。

巧的是，對岸習近平也對防疫作出嚴厲宣示，堅持動態清零，因病毒不斷異變，還不到鬆口氣的時候，他定調清零是場不容異議的政治鬥爭。英國每日電訊報稱「民主台灣」面對Omicron決定走不同於「專制中國」的道路；但諷刺的是，習近平的動態清零與蔡英文的與病毒共存，都是政治產物，而且對人民異常粗暴。

上海疫情拉警報時，台灣也開始升溫，陳時中鼓勵民眾春假期間隨心所欲，「就算疫情升溫，也不再從嚴管控」。蔡政府只知重踩油門，催人民裸奔病毒懷抱，並沒盤點裝備，直到3+4引爆搶購快篩劑、醫療前線失守，陳時中才故作張羅狀，實際並無積極作為，敏感的網民已發現，疫情愈失控，鬆綁愈快速，阿中有如開獎般，主動證實黑數的重大存在。

國台辦先前對共存制說三道四，指「會有數百萬台灣同胞染疫，有人會失去性命」，阿中反嗆「中國未來可能餓死比病死的多」。不到兩周，上海逐漸解封，人沒餓死卻重創經濟，而台灣疫情才開始爆量，已有老弱婦孺一一死在家中或急診室前，御用專家先前的各項疫情預測數全都是爛芭樂。

上海從分區封控，兩天驟變全市封城，這是寧可錯殺，不容漏網；而台灣從取消境外移入疫調，十天後縮短確診與居隔天數，並加碼實施3+4，有如人造海嘯般，將病毒推進社區加速傳播，指揮官唯一一次與病毒賽跑，是衝刺15%感染率，早日跨過共存的最低門檻，助他奔向大選戰場。滅病毒餓肚子，以及不設防加速感染，兩種不人道都是人民無可抵抗的折磨。

兩岸領導人力行防疫政治，清零不僅兼顧經濟成長，還肅清異議。習近平再連任少不了清零保駕護航，蔡政府則是無法再承擔鎖國代價，必需趕在大選前與病毒華麗和解，不能讓抗疫的未知風險危及年底選戰。許多人批評大陸清零是一黨一人的愚昧決策，但回頭看台灣，不設防與病毒共存，不也是一黨數人在總統官邸的政治算計。

無論是大陸民眾日復一日的核酸檢驗，或者台灣街頭的快篩劑搶購人龍，人民從篩劑裡看到的不只是病毒陰陽，還有國家機器的殘忍面目。比起大陸，號稱民主的台灣更多了辛酸：自己選的政府，竟也和封城的獨裁者般，對人民毫無悲憫心。

疫情 習近平 上海

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