賴清德送別摯友黃先柱 告別式待到最後一刻

國策顧問黃先柱今天上午在台南七股舉行告別式，副總統賴清德親自擔任點主官送別摯友。今天蔡英文總統、行政院秘書長李孟諺、台日關係協會會長邱義仁、總統府副秘書長李俊俋、屏東縣長潘孟安等政壇要角都出席，賴清德在現場待到最後一刻，直到送靈車離開。下午賴清德也在臉書分享他與黃先柱數十年來的友情，再度透露心中不捨。

據了解，黃先柱在今年農曆年前因肝炎惡化住院，當時賴清德正在出訪友邦宏都拉斯途中，隨後賴清德回台灣因防疫隔離，內心相當焦急，等到隔離結束之後，經常南北奔波，每周都南下探視數次。

賴清德今天在臉書上提到他與黃先柱相處的點滴，他說，在生活日常或政治工作中，他從不曾想像，會沒有柱仙並肩同行的一天，但這一天終究還是來了。摯交戰友的多年情誼，早已將相互激勵、默契分工、分享喜悲，視為一種當然的習慣，直到陰陽相隔那一刻，才體會到大悲無淚的遺憾與不甘。

賴清德說，猶記是在陳定南參選省長一役中，他是台南市醫師後援會成員，當時結識「柱仙」黃先柱，得知黃曾協助當年黨外雜誌等地下刊物的發行傳播，也曾「窩藏」當年海外黑名單人士，已是當年情治單位高度關切的人物；黃睿智如師、親切似友，有種相知恨晚的契合。這位帶著傳統仕紳氣質的前輩，鼓勵著青年世代投身國家改革運動，更堅定他棄醫從政的決心。此後無論逆順起伏，始終並肩同行。

賴清德表示，記得市長連任那一仗，他堅持不設總部、不立看板、不跑宣傳車、不插旗幟、不辦造勢，當時的台灣政壇，沒有人這樣打選戰，「柱仙」知道他心意已決，市府團隊長期耕耘地方、專心市政，加上對台南市民的民主素養深具信心，即便外界焦慮質疑之聲不斷，但「柱仙」沒有第二句話，全力襄助，最後獲得七成三市民的認同與支持，在這背後，也只有「柱仙」的運籌帷幄，才能成就這樣的一場勝選。

賴清德曾因抗議國民黨籍議長李全教涉及賄選，拒絕進入議會。賴清德也說，在府會僵持的那段時間，「柱仙」與他一樣厭惡負面政治手段與買票、換票等行徑，縱然耳語不斷、打壓不絕，但仍堅定支持力挺，與市府一同面對輿論與政治壓力，最後終能守得雲開見月明。

賴清德說，能結交「柱仙」這樣的摯交戰友，是他萬分的榮幸，「柱仙是那種『可以把背後交給他』的人，友人笑稱：德不孤，必有柱！因為信念相同、彼此信賴，才會相知相惜，更因為共同經歷過許多磨難挑戰，才能有相視而笑、莫逆於心的情誼。」

賴清德說，這幾年的笑談話語間，「柱仙」總是提及退休後，要從「柱仙」便「散仙」，想伏案讀書、雲遊四海，想含飴弄孫、種花植藥，但卻也總為俗務政事南北奔波；「也約定了等到我們白髮蒼蒼之年，還要爬山飲茶、笑看晨昏，只是艱困歲月，有他同行共苦，但理想漸成、歲月漸好之時，柱仙卻已離席，萬般不捨，難以平復。」

賴清德說，回顧這數十年的相知相交，「柱仙」給了很多，而所能回報的卻太少，「想對他說：您的所念所想，我們會依約履行，如同您仍在一般；謝謝您用智慧與真誠，陪我們走過一段風起雲湧、榮辱與共的歲月，帶著您的囑託和期許，我們會繼續向前走，謝謝您為這個國家所作的一切操勞，柱仙，謝謝您。」