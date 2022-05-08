快訊

超商9日開賣快篩？ 業者：若正式公告一定配合

5月31日前65歲以上長者打任何1劑疫苗 都可獲500元獎勵

新增12染疫死創新高⋯6人未接種疫苗 1歲多男童發燒確診中症

游淑慧秀圖打臉柯文哲：快篩撿到槍？早聽市民何須受罪

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
游淑慧今天酸柯文哲，自詡是醫生專業，不是印度神童？怎麼會現在說「沒想到」。圖／引用自游淑慧臉書
游淑慧今天酸柯文哲，自詡是醫生專業，不是印度神童？怎麼會現在說「沒想到」。圖／引用自游淑慧臉書

北市府刪除編列的28億疫苗與防疫用品預算，台北市長柯文哲今表示是誤信人家(中央)講的話。議員游淑慧今天則在臉書秀Line截圖打臉柯，是市府主張刪除，卻硬拗很多議員堅持刪。游酸，自詡是醫生專業的柯文哲，不是印度神童？怎麼會現在說「沒想到」。

柯文哲今表示，第一，因很多議員堅持刪；第二，當時中央也跟北市講，防疫物資會處理，他錯了，就是人家(中央)講的話，不要太相信。

游淑慧卻說，對於快篩缺貨， 柯文哲像撿到槍一樣不斷開炮，但如果按照議員建議，一月就開始採購快篩，28億能買4600萬劑，換算下來，每個台北市民能分到20劑，現在還需要這樣到處排隊受罪？

游淑慧今天在臉書說，她要還原真相，柯市府做錯就做錯，別再騙人。因看到今天柯文哲還在硬拗「28億預算是很多議員要刪的」，真的一肚子火。台北市111年總預算編了1745.82億，議會只刪除29.98億、1.7％，其中27.99億就是，應市府要求刪除的防疫預算。換算下來，真正由議會發動刪除只有2億、千分之一。

她提到，如果28億是議會要求而刪除，那前幾天她質詢，為什麼才開口第一句，柯文哲就馬上道歉？結果離開議會後，柯又發揮本性開始硬拗，「一邊認錯，一邊還讓側翼帶風向來反駁我『是110年12月14日委員會議員要求刪除的！』」

游淑慧今天也在臉書秀出Line截圖等證據表示，衛生局是110年11月下旬就來遊說預算刪除的事，因市府編了疫苗採購預算，卻又執行不了、不想執行，於是要求議會當工具人刪除28億，可是又要剩1000元、保留預算科目。

游說，委員會中，才有幾位議員提到當時編列草率，現在又要保留個1000元尾巴，乾脆全數刪除，剛好就讓側翼片面截取說「是議會要求刪除的」，但事實上，不止她要求保留預算，議員許淑華也建議全數保留，等下一波疫情來可以隨時啟動。游也在文末提到，「我也不想當柯黑，但真的受不了，一直硬拗說謊。」

游淑慧今天則在臉書秀Line截圖打臉柯，是市府主張刪除，卻硬拗很多議員堅持刪。圖／引用游淑慧臉書
游淑慧今天則在臉書秀Line截圖打臉柯，是市府主張刪除，卻硬拗很多議員堅持刪。圖／引用游淑慧臉書

柯文哲 北市 游淑慧

延伸閱讀

盼中央授權醫院開解隔單 柯文哲：升幾萬例要有通融做法

日萬例基層忙翻 柯文哲：全棄守只看中重症就好？

英媒示警死亡率飆升 柯文哲對醫療有信心：一定撐得過去

刪28億防疫預算 柯文哲：錯在相信中央講的話

相關新聞

【重磅快評】蔡總統的元宇宙裡可有受苦的人民？

蔡總統「開箱」元宇宙裡的總統府，興奮不已，直問愛貓能否加入。在此之前，她宣示防疫正在最後階段，疫情風險低，「只要作好準備...

賴清德送別摯友黃先柱 告別式待到最後一刻

國策顧問黃先柱今天上午在台南七股舉行告別式，副總統賴清德親自擔任點主官送別摯友。今天蔡英文總統、行政院秘書長李孟諺、台日...

游淑慧秀圖打臉柯文哲：快篩撿到槍？早聽市民何須受罪

北市府刪除編列的28億疫苗與防疫用品預算，台北市長柯文哲今表示是誤信人家(中央)講的話。議員游淑慧今天則在臉書秀Line...

【重磅快評】陳時中硬著陸 全民繃緊神經壓力測試

疫情高峰來襲，國內本土單日病例逼近五萬大關，指揮中心此際大舉放寬多項隔離規定，包括密切接觸者僅限同住親友、取消居隔者電子...

國民黨指他與高登有關 柯建銘嗆趕快去檢舉提告

國民黨日前指出，高登環球生醫公司的資金合作方爲昶虹國際有限公司，相關負責人林俊輝的親兄弟，同時也是民進黨立院黨團總召柯建...

盼中央授權醫院開解隔單 柯文哲：升幾萬例要有通融做法

台北市長柯文哲昨與北市各大醫院院長、副院長視訊會議後，盼中央法規鬆綁，授權各個醫院可直接開立解隔單，不需經過中央，以加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。