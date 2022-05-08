游淑慧秀圖打臉柯文哲：快篩撿到槍？早聽市民何須受罪

北市府刪除編列的28億疫苗與防疫用品預算，台北市長柯文哲今表示是誤信人家(中央)講的話。議員游淑慧今天則在臉書秀Line截圖打臉柯，是市府主張刪除，卻硬拗很多議員堅持刪。游酸，自詡是醫生專業的柯文哲，不是印度神童？怎麼會現在說「沒想到」。

柯文哲今表示，第一，因很多議員堅持刪；第二，當時中央也跟北市講，防疫物資會處理，他錯了，就是人家(中央)講的話，不要太相信。

游淑慧卻說，對於快篩缺貨， 柯文哲像撿到槍一樣不斷開炮，但如果按照議員建議，一月就開始採購快篩，28億能買4600萬劑，換算下來，每個台北市民能分到20劑，現在還需要這樣到處排隊受罪？

游淑慧今天在臉書說，她要還原真相，柯市府做錯就做錯，別再騙人。因看到今天柯文哲還在硬拗「28億預算是很多議員要刪的」，真的一肚子火。台北市111年總預算編了1745.82億，議會只刪除29.98億、1.7％，其中27.99億就是，應市府要求刪除的防疫預算。換算下來，真正由議會發動刪除只有2億、千分之一。

她提到，如果28億是議會要求而刪除，那前幾天她質詢，為什麼才開口第一句，柯文哲就馬上道歉？結果離開議會後，柯又發揮本性開始硬拗，「一邊認錯，一邊還讓側翼帶風向來反駁我『是110年12月14日委員會議員要求刪除的！』」

游淑慧今天也在臉書秀出Line截圖等證據表示，衛生局是110年11月下旬就來遊說預算刪除的事，因市府編了疫苗採購預算，卻又執行不了、不想執行，於是要求議會當工具人刪除28億，可是又要剩1000元、保留預算科目。