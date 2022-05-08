【重磅快評】陳時中硬著陸 全民繃緊神經壓力測試

疫情高峰來襲，國內本土單日病例逼近五萬大關，指揮中心此際大舉放寬多項隔離規定，包括密切接觸者僅限同住親友、取消居隔者電子圍籬等，學生確診則僅匡列九宮格座位同學，清零抗疫作戰兩年多，此刻卻要與病毒共存硬著陸，雖然指揮中心號令北北基桃大醫院專責病房占比須達三成，但醫界有擔憂，指揮中心可能忘了基層診所也能分攤照護好確診者的角色。

陳時中表示，隨著病例變多，中重症患者還會增加，未來政策不是降低確診數，公衛量能將從「居家隔離」轉移到「輕重症分流」，輕症或無症狀者確診後，要自己照顧自己，整體醫療量能要用於中重症照顧。

解析陳時中的說法，顯然整個社會就要繃緊神經面臨疫情的重大壓力測試，但指揮中心並非在疫情無可控制的情境下作出決定，大筆一揮，跳躍式鬆綁隔離規定，只有密切接觸的同住親友才要匡列隔離，職場似已無關緊要，學生確診更只匡列座位九宮格的同儕，而且只停止到校三天，讓不少家長驚呼，難道學生在校都是木頭人？下課時間不會和其他同學接觸？教育部大膽放寬校園防疫，比指揮中心有過之而無不及。

管制鬆綁之際，指揮中心同時要求北北基桃五百床以上大醫院要提高專責病房達三成的目標，由此可以看出指揮中心目前的思維，儘管預知跳躍式大幅放寬管制必然造成國內中重症病患暴增，卻仍執意要推動加速解封的進程，姑不論有無政治考量，但社會必將為此付出代價。

凡事豫則立，不豫則廢，與疫情共存喊了大半年，指揮中心文風不動，卻偏偏在疫情大爆發之際一股腦兒鬆手，並把大醫院推到最前線充當救援，還說疫情高峰期即將到來，「這是最後一戰」，指揮中心以為北部四縣市大醫院騰出三成病房就能應付即將來襲的疫情海嚍，結果，從醫界的反映看來，指揮中心事前根本沒和各大醫院商量，應變更令人擔憂。

指揮中心要各大醫院開出三成專責房，這在台灣公衛史上還沒發生過，醫界擔心將衝擊其他重症病患，難怪台北市長柯文哲又要站出來說話，要求指揮中心鬆綁法規，授權各醫院可直接開立解隔單，不需經過中央，以加速病患出院及周轉率；柯文哲的提醒，再次凸顯指揮中心單向思考，要打贏這場抗疫作戰，不免讓人心驚。

再者，居隔大幅鬆綁之後，必將助長坊間快試劑的需求，國民黨立院黨團質疑衛福部向高登生醫買快篩涉圖利特定廠商，高登又被爆出小吃店爭議，五月四日宣布棄標，指揮中心沒有未雨綢繆，找好下一批快篩的貨源，就大幅鬆綁居隔規定，難道因為部長不用排隊買快篩，指揮中心就可以不管買快篩的排隊人龍越來越長？

最後，中央指揮中心眼中只有大醫院，要不是醫界呼籲納入基層診所打好這場抗疫作戰，而不是只讓他們打打疫苗，基層診所恐怕還無法加入PCR核酸檢驗採檢行列，眼見大醫院醫療量能恐難應付這波疫情，廣大的基層診所卻未被真正動員參與防疫，以視訊看診為例，人口逾四百萬的新北只有四家視訊看診，人口密集的桃園區也只有兩家，指揮中心真的有關照到居隔者的醫療需求嗎？