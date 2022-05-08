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國民黨指他與高登有關 柯建銘嗆趕快去檢舉提告

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

國民黨日前指出，高登環球生醫公司的資金合作方爲昶虹國際有限公司，相關負責人林俊輝的親兄弟，同時也是民進黨立院黨團總召柯建銘的顧問陳俊義。柯建銘今天指出，「如有證據與我有關，趕快去檢舉提告就好了！不用抹黑、口水、影射，否則亂講換我告你，如此夠清楚吧！遊戲規則公平，光明磊落一點。」

「『以疫謀亂』的烏龍口水，國民黨真能得分？」柯建銘在臉書說，國民黨從疫情初始口罩議題、要求普篩開始亂，而後乞丐疫苗之說、又有引進中國疫苗等，毫無建設性、無同理心，但我們都走過了。最近「快篩試劑問題」，我們和全世界都在搶快篩試劑，進口及國產有貨的全部收購、徵用。

柯建銘說，「高登事件」本人資訊與所有人都一樣從媒體得知，高登負責人他也不認識，昶虹公司負責人是過去跑立法院的記者，是舊識，其胞弟因2015年幫他助選，而當選後2016到2017年僅當一年助理，後為顧問，就是如此而已，國民黨以為抓到大尾、政治介入，根本是胡扯、扯遠了。見黑影就開槍，和抹黑羅氏快篩，扯上前立委蔡煌瑯如出一轍。「淪為以疫謀亂的口水、烏龍，對國民黨有加分嗎？善思！」

柯建銘說，全球民主自由國家聯合對抗極權國家的局勢下，臺灣的地緣政治，第一島鏈更形關鍵地位，與美日關係深化、與自由民主結盟，是國家安全的首要問題，國民黨還在搞國家認同，心中有中國，忽而挺中、忽而挺俄，挑釁台美、台日關係，謬論連連，敵我不分，不知「國家」為何物。

國民黨 柯建銘 快篩試劑

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