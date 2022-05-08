快訊

只一人競選！李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

高端大股東「福又達」唾液快篩掀團購潮 價格是國外2倍

疫情下母親節怎麼過？ 「排隊買快篩試劑送媽媽」也上榜

盼中央授權醫院開解隔單 柯文哲:升幾萬例要有通融做法

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午視察大安區級關懷中心。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天上午視察大安區級關懷中心。圖／北市府提供

北市柯文哲昨與北市各大醫院院長、副院長視訊會議後，盼中央法規鬆綁，授權各個醫院可直接開立解隔單，不需經過中央，以加速病患出院及周轉率。柯文哲今天表示，病例從幾百到幾萬，增加一百倍，就要有比較通融做法，北市府盼中央行政授權，讓醫院自己開解隔通知書。

因應疫情高峰即將到來，柯文哲昨天與各大醫院共商疫情洪峰來臨前，醫療資源和人力如何妥適部署，柯文哲今天表示，病例少的時候，常常會有一些規定，不過病例從幾百到幾萬，增加一百倍，那就要有比較通融的做法。

柯說，所以這沒有問題，應該讓臨床醫院，北市府行政授權，讓他們自己開居家隔離的解除通知書，由醫院自己發就可以，

另外，柯文哲今天再提視訊配對看診，柯文哲說，通常一個命令下下去，相信現在每個醫院院長都很頭痛，因為醫院本來就都有病人，短短幾天要降載，另外很多開刀也都有預定，突然要停掉，沒有想像這麼容易。

柯也說，實際在醫院工作過的人也都知道，防疫專責病床要增加到30%，非常清楚，剩下的作戰力絕對不到50%。如果防疫專責床數要擴充到30%，醫院其他的量能會剩下50%不到的戰鬥能量。會嚴重妨礙醫院的工作量能，他相信，現在大醫院的高層一定都在開會。

柯文哲 北市 疫情

延伸閱讀

日萬例基層忙翻 柯文哲：全棄守只看中重症就好？

確診將破萬 開齋節今照辦 柯文哲：若停違反普世人權

英媒示警死亡率飆升 柯文哲對醫療有信心：一定撐得過去

刪28億防疫預算 柯文哲：錯在相信中央講的話

相關新聞

刪28億防疫預算 柯文哲：錯在相信中央講的話

本土疫情攀升，台北市議員游淑慧批北市府防疫「短視投機」，上會期竟有官員遊說要求刪除28億疫苗及相關防疫用品預算，如今快篩...

盼中央授權醫院開解隔單 柯文哲:升幾萬例要有通融做法

台北市長柯文哲昨與北市各大醫院院長、副院長視訊會議後，盼中央法規鬆綁，授權各個醫院可直接開立解隔單，不需經過中央，以加速...

誰發國難財／高端大股東「福又達」唾液快篩掀團購潮 價格是國外2倍

疫情擴大，快篩短缺，衛福部食藥署火速和獨家核准高端疫苗大股東「福又達生技」的韓國唾液快篩，引發外界爭議。雖然目前唾液快篩還沒正式進口，近日民間掀起團購和預購熱，不但有醫材公司、生技公司發起預購，也有不少社區、媽媽群組發起團購，宣稱5月中下旬可拿到貨。預購與團購價格約為175元到230元，大約是國外售價兩倍之多。...

每天只睡5小時 侯友宜：最辛苦的是新北市民

疫情爆發，外界關心新北市長侯友宜每天都只睡5小時來應戰。侯友宜表示，疫情從「清零」變「共存」，同人相當辛苦，但最累最苦的...

祝賀母親節 蔡總統：每一位媽媽都是超人媽媽

總統蔡英文今天透過臉書祝賀所有的媽媽們「母親節快樂」，她提到，有人說，孩子生來是家長一輩子的功課，每天醒來，都得面對接踵...

台灣主權地位未定 符合西方利益 卻未必是台灣利益

台灣主權地位未定的說法由來許久，起因都不是關心台灣的福祉，是大國霸權政治的地緣政治陰謀，要控制台灣為其所用，但是這樣的國際陰謀，恰恰好符合了主張台灣獨立人士的主張，一旦能夠確立台灣與中國沒有關係，台灣可以自由選擇獨立建國。但是現在國際主流的觀點，仍然是一個中國，台灣是中國的一部分，兩岸問題將來如何解決必須兩岸人民以和平方式決定，現實的情況是，民進黨政府只顧著重建歷史論述，進行集體政治洗腦，以進兩步退一步的方式搞台灣獨立，窮兵黷武，使兩岸無和平解決可能，戰爭災厄難以避免。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。