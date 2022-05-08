盼中央授權醫院開解隔單 柯文哲:升幾萬例要有通融做法

台北市長柯文哲昨與北市各大醫院院長、副院長視訊會議後，盼中央法規鬆綁，授權各個醫院可直接開立解隔單，不需經過中央，以加速病患出院及周轉率。柯文哲今天表示，病例從幾百到幾萬，增加一百倍，就要有比較通融做法，北市府盼中央行政授權，讓醫院自己開解隔通知書。

因應疫情高峰即將到來，柯文哲昨天與各大醫院共商疫情洪峰來臨前，醫療資源和人力如何妥適部署，柯文哲今天表示，病例少的時候，常常會有一些規定，不過病例從幾百到幾萬，增加一百倍，那就要有比較通融的做法。

柯說，所以這沒有問題，應該讓臨床醫院，北市府行政授權，讓他們自己開居家隔離的解除通知書，由醫院自己發就可以，

另外，柯文哲今天再提視訊配對看診，柯文哲說，通常一個命令下下去，相信現在每個醫院院長都很頭痛，因為醫院本來就都有病人，短短幾天要降載，另外很多開刀也都有預定，突然要停掉，沒有想像這麼容易。

柯也說，實際在醫院工作過的人也都知道，防疫專責病床要增加到30%，非常清楚，剩下的作戰力絕對不到50%。如果防疫專責床數要擴充到30%，醫院其他的量能會剩下50%不到的戰鬥能量。會嚴重妨礙醫院的工作量能，他相信，現在大醫院的高層一定都在開會。