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英媒示警死亡率飆升 柯文哲對醫療有信心:一定撐得過去

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今也表示，為了因應疫情持續攀升，他也要所有大醫院成立防疫急門診；另外，兒童專門急門診，明天馬偕與婦幼醫院會先上。圖／引用供訊
柯文哲今也表示，為了因應疫情持續攀升，他也要所有大醫院成立防疫急門診；另外，兒童專門急門診，明天馬偕與婦幼醫院會先上。圖／引用供訊

因應確診高峰將到來，衛服部公告北北基桃病床超過500床以上醫院，必需開設30%專責病床，台北市柯文哲昨晚也與各大醫院院長開會，柯文哲今天上午視察大安區級關華中心時表示，大醫院要降載，沒有想想容易，不過估計疫情的洪峰，會是昨天確診的3至5倍，還是要留下足夠的預備量。

柯文哲今也表示，為了因應疫情持續攀升，他也要所有大醫院成立防疫急門診；另外，兒童專門急門診，明天馬偕與婦幼醫院會先上。

至於英國「每日電訊報」(The Daily Telegraph)報導，台灣新冠疫情短短幾周內，已從數百迅速暴增至數萬例，恐在今年夏天造成前所未有的死亡率。對於外媒示警，柯文哲今表示，他還是相信，台灣所有部門醫療體系還是表現最好，這一波遇到疫情反撲，但他還是相信一定會撐過去，沒有問題！最後關頭雖然抱怨很累，但還是撐得過去。

柯文哲說，他要求大醫院成立急門診處理快篩陽民眾，但若外篩不夠，就會變成上呼吸道傳染症的特別急門診，因這次儘管大部分是輕症，9成還是需要拿藥，包括喉嚨痛、流鼻水等，但若沒有地方處理，就會湧入急診，可能將急診會垮掉，所以要求所有大醫院都要成立防疫急門診，防止擠入急診、門診。

另外，柯也提到，北市府希望明天開始，整個防疫急門診也可以在家裡與社區醫師配對，盡量讓社區醫療體系，透過視訊診量電話等，能處理的盡量處理掉。

柯文哲今天也說，他也主張抗病毒藥物能從寬使用，因為從快篩陽到確診，要拖到四到五天，早就拖過用藥時間，快篩陽要給藥，法令、健保、保險等很多問題要解決，複雜問題不要幻想單一方式解決，要很多方法同時上，看能不能將困難撐過去。

對於中央公告北北基桃病床超過500床以上醫院，必需開設30%專責病床，柯表示，台北市的醫院專責防疫病床，大概每開10%約有一千床專責病床；20%約有兩千床；20%約有3千床，不過因估計洪峰會是昨天確診的3至5倍，還是要留下足夠的預備量。

柯文哲表示，常常要處理複雜問題，不會用單一方法解決，要求醫院擴充專責病床，但越大的醫院擴床越困難，大醫院裝的都是重症病患，要出院也不容易，因每個疾病有他的療程，醫院要降載，沒有想想容易；再來還有每個醫院的住院標準、出院標準要嚴格一點，比較嚴重才可以住院，好得差不多就要下轉到防疫專責旅館。

柯文哲 疫情 北市

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