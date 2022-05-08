影／國台辦助買快篩搞分化？朱立倫：為何讓人見縫插針

國民黨主席朱立倫今天出席「國際蔬食文化節—浴佛祈福法會」。面對疫情持續升溫，不少民眾排隊搶買實名制快篩試劑，而大陸國台辦日前表示願提供相關協助，陸委會則指「想藉台灣快篩試劑議題大搞刺激分化」，國民黨主席朱立倫受訪時表示，為何要讓人有見縫插針的機會？如果我們自己準備好，就不會有這些問題了，呼籲政府趕快讓所有民眾有充足快篩試劑，不要每天大排長龍，這才是關鍵。 國民黨主席朱立倫（圖）今天出席「國際蔬食文化節—浴佛祈福法會」，針對民眾排隊搶買實名制快篩試劑，大陸國台辦表示願提供相關協助，陸委會則指「想藉台灣快篩試劑議題大搞刺激分化」。國民黨主席朱立倫受訪時表示，為何要讓人有見縫插針的機會。記者許正宏／攝影 國民黨主席朱立倫（右）今天出席「國際蔬食文化節—浴佛祈福法會」，現場參觀宗教文物展。記者許正宏／攝影

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