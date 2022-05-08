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影／國策顧問黃先柱告別式 總統副總統到場倍極哀榮

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國策顧問黃先柱告別式上午在台南七股舉行，總統蔡英文頒發褒揚令。記者修瑞瑩／攝影
國策顧問黃先柱告別式上午在台南七股舉行，總統蔡英文頒發褒揚令。記者修瑞瑩／攝影

國策顧問黃先柱告別式今天上午在台南七股舉行，蔡英文總統、副總統賴清德及桃園市長鄭文燦等黨政要員都到場致意，賴清德更擔任點主官，表達對這位長期戰友的不捨。

黃先柱是在上個月23日因病過世，今年農曆過年前嚴重肝炎住院，經過肝臟移植後，原本狀況穩定，後來因為細菌感染，搶救無效，並非外傳的肺腺癌，享壽71歲。

告別式上午在七股長興宮舉辦，行政院秘書長李孟諺、前行政院副院長邱義仁、總統府副秘書長李俊俋、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、立法委員段宜康、林俊憲、陳亭妃等人都到場。

蔡總統親自頒發褒揚令，並由內政部次長陳宗彥等人在棺槨上覆蓋民進黨旗，黃偉哲則頒發台南市卓越市民。

黃先柱長期擔任賴清德的重要幕僚，賴清德從選國代開始，選舉一向都是由黃操盤，而因為每次選舉都能順利當選，黃先柱因此有「常勝軍師」的美名，在南部綠營當中更被稱為「柱仙」，他住院之後，賴清德十分關切，過世之前更南下見最後一面。

賴清德上午擔任告別式的點主官，並親自祝唸一長串的點主文，在場的民代表示，過去賴副總統曾經擔任多次的點主官，但是從來沒有親自唸過點主文，也能夠看出他與黃先柱之間不同的情分。

賴清德在祭文當中表示，從政之路一路有黃先柱相陪，「政治這條路，我走多遠，柱仙就挺多久，數十年來，初心未改」、「帶著您的囑托和期許，我們會繼續向前走」。

國策顧問黃先柱告別式上午在台南七股舉行，他是副總統賴清德長期的政壇戰友。記者修瑞瑩／翻攝
國策顧問黃先柱告別式上午在台南七股舉行，他是副總統賴清德長期的政壇戰友。記者修瑞瑩／翻攝

賴清德 台南 告別式

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