疫情持續攀升？ 孕婦收治條件 指揮中心下午2時記者會

國內昨本土新冠肺炎個案日增達4萬6377例，疫情嚴峻。而昨天出現一染疫孕婦母子雙亡，指揮中心是否會調整孕婦收治和用藥條件，是外界關注焦點。指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

新北市20歲孕婦因為高燒不退，在5月4日送至亞東醫院住院，病況急轉直下，6日突然意識不清，腹中胎兒急救無效，婦人也在昨晨病逝。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新北這名已逝孕婦案例，尚未完成研判，已計入確診但尚未計入中重症，經研判後將再公布。

隨確診人數增加，醫療量能吃緊。衛福部昨要求台北市、新北市、基隆市、桃園市，急性一般病床500床以上醫院，皆須開設三成病房作為新冠專責病房。

指揮中心本周還會邀集急性一般病床500床以下醫院，依不同層級擬定專責病房開設比率，目標是所有醫院都必須開設專責病房。

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