【重磅快評】確診飆民眾苦 中央卻只顧酸雙北、玩組改

確診數飆增，專家指未來還會垂直上升，黑數更難以估計。可嘆中央在重災區雙北市長都苦於積極應變時，不但不協助，還不停酸言酸語、講幹話，在與「非自己人」的雙北市長鬥到底時，也把廣大民眾生活安危鬥到九霄雲外。

這波疫情從4月中下旬開始越顯嚴峻，台北市長柯文哲3月底就曾預言疫情會在4月反撲，2周前又預言5月確診數飆高，不少網友因此封柯「預言家」。柯文哲預言這些，老早表明是從國衛院數字推估，目的在於提醒中央注意，並非只想秀自己靈驗，奈何中央只因柯並非綠營「自己人」，就把提醒當耳邊風。

近來確診數飆升後，向來與柯文哲針鋒相對的中央疫情指揮中心指揮官陳時中面對媒體詢問柯判斷是否準確，以綠營從行政院長蘇貞昌以降慣用的酸言酸語作風回應「印度神童也不錯」，暗諷柯像個國際江湖術士。如此回應，固然贏得許多民眾一時笑聲，但陳時中難道不知，柯文哲早從科學數據發現、他卻置若罔顧的確診飆升可能，正是自己該負責避免？

台灣過去兩年抗疫成果在國際有目共睹，不論究竟是哪些環節奏效，以結果來看，不能否決指揮中心功勞。但從這波確診飆升開始，民眾才驚見從快篩試劑產製、採檢步驟規畫、確診因應系統、醫療能量儲備等等，政府都嚴重部署不足，猶如過去台灣抗疫良好，只是靠類鎖國、軟封城撐出的紙老虎假象，一有真正挑戰就不堪一擊。

過去台灣曾以「口罩國家隊」自豪，但到了這回技術層級比較高的快篩試劑，就彷彿束手無策，只能靠國外進口。就算自己無研發能力，政府面對早就知會發生的快篩缺口，也未及早部署，反而疑似私相授受，在被抓包有問題時，像陳時中那樣酸是「政治干預商業」。

近來大遭快篩陽等民眾詬病的採檢等步驟不明、中央設計的PCR社區採檢院所系統遲遲不納入地方採檢站、疫調回報系統大亂等問題，也顯出政府相關數位建置的嚴重落伍。

在新加坡，民眾只要發現快篩陽，會收到官方清楚指示步驟，安心落實即可；可嘆在台灣，民眾至今對該怎麼做仍如瞎子摸象，中央明明無能力給正確資訊，卻又不願呼籲聽地方的就好，導致民眾在其中徘徊迷失。可嘆綠營神話化的「天才IT大臣」唐鳳，兩年來除弄出其實只是簡訊回傳的實聯制系統，對這些真正能見出數位功力的資訊系統並不見建樹。

更可嘆的是，政府既已知自己先天建置不足，偏偏在他人指出問題時，也因政治立場否決，甚至只知酸。PCR採檢能量早傳危機，柯文哲4月底就喊出快篩陽應視同確診，遭陳時中反駁不適合；新北市長侯友宜隨後也稱「外篩陽視同確診」是台灣必走的路，陳時中同樣堅持己見，對危機之聲充耳不聞。

令人齒冷的是，過去向以溫厚誠懇「大仁哥」形象出現的前副總統陳建仁，在此時也大耍嘴皮。快篩陽是否該等同確診，醫界有不同見解可以想像，但陳建仁身為中研院院士，不好好理性談話，竟恐因為替傳言中接任衛福部長鋪路，仿效綠營作風諷刺柯應「多讀書」，大傷身為天主教徒慈悲助人形象。

而在陳時中遲至5月4日見PCR能量確實遠遠無法承擔飆升的快篩陽，才「不見棺材不掉淚」地鬆口快篩陽將等同確診後，陳建仁竟繼續大言不慚「好好看書可以增長智慧和見識」，所推薦書赫然是自己寫的書。姑且不論此書價值，面對防疫政策擬定，與綠營緊密共生的陳建仁所想所談的不是民眾福祉，而是如何捧綠營、酸非綠營，夜半夢迴，難道不覺有愧？

更讓人寒心的是，在台灣疫情直衝之際，行政院不顧該部署的是搶救疫情，竟有心情大玩組改「超前部署」，希望透過未來「五部一會」，擴充自己人的職位、人數、地盤與掌握力。在眾多人民仍苦於買不到快篩、因確診居隔等生活大亂時，高官竟有心情在官府高來高去，為未來政治大戲鋪路，這是憂心台灣疫情處境的外媒看不到的台灣奇蹟。

日前陳時中還否認快篩陽可等同PCR時，柯文哲回應媒體詢問指出，高官每天看報表，認為防疫旅館等量能都很夠，但他和侯友宜才是在第一線帶兵打仗，最了解前線狀況。期待中央官員多在第一線走走，別再把非綠營忠言視為寇讎，此時中央再不誠懇和地方攜手，台灣疫情要黑暗到何時？