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【即時短評】公廣巧門不只是政治、而是關係

聯合報 / 記者林政忠
第7屆公廣董監事下周一審查前，受到各界關注。本報資料照片
第7屆公廣董監事下周一審查前，受到各界關注。本報資料照片

第7屆公廣董監事下周一審查前，爭議陸續浮出水面，原本和諧的表象被劃破平靜。公廣媒體本來就是高度政治力運作下的特殊產物，不論是董監事或審查委員都是政黨推薦，所謂「不受政治力干預」不是迴避質疑的擋箭牌；公廣不是平行時空的產物，如果說沒有政治關係不是笑話、就是謊話，關鍵巧門不只是「政治」，而是「關係」。

公廣董監事或審委，都是學有專精的大學教授或社會賢達，對於利益迴避的認知自然不下於市井小民，不必輿論再絮絮叨叨，高標準自我要求，如此遴選出來的新公廣，至少才能保持一定的專業高度、符合社會基本期待，才勉強可稱不受不當政治力干預，所有審委都在為歷史背書與見證。

本報去年揭露1450政府標案，部分評委曾是黨工、與執政黨關係密切，引發高度質疑，新聞報稿後，有評委以高標準請辭，行政院也從善如流檢討標案評委制度，雖然1450的問題仍然不少，至少社會向前進了一小步。

不過，從被揭露的公廣關係圖，部分人士在不同機構、角色重疊性太高，掛名董事、理事，甚至董事長，下周角色一變，就堂而皇之成為公廣董監事，即使自認是非分明、不分藍綠，但許多人都有師生關係、同事情誼，球員與裁判如何避免瓜田李下，密切的裙帶關係，如何杜悠悠之口。

如今的媒體改革大多淪為一家之言，早年是民進黨高喊黨政軍退出媒體，如今「沒有媒改，就是沒改」，打著改革旗幟，卻規格化改革的條件；在層層自己人掩護下，寡占許多重要的媒體職位、把媒體資源視為禁臠，甚至成為學界霸權，如果周而復始都是同樣顏色或背景的人，才能進入媒體改革的小圈圈，實在令人憂心。

一位媒體前輩說，從過去例子可以看出，有些公廣高層一輩子沒跑過新聞、從沒翻過公司財務報表、不知道收視率報表意義，卻可以在政治正確下笑點江山，華視新聞烏龍出包是冰凍三尺非一日之寒，更是公廣弊病的冰山一角。任何一個董事會都不可能解決所有問題，但一個「正常的董事會」或許可以盡可能避免「不正常的問題」。

行政院 民進黨

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