國民黨醫療委員會：母嬰同死 層層關卡的政府應檢討

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台中市議員羅廷瑋建議請求市府設立「快篩孕婦或陽性兒童快疫通道」，事不宜遲。台中市長盧秀燕宣布兒童快篩陽綠色通道即日起啟動。記者黃仲裕／攝影
台中市議員羅廷瑋建議請求市府設立「快篩孕婦或陽性兒童快疫通道」，事不宜遲。台中市長盧秀燕宣布兒童快篩陽綠色通道即日起啟動。記者黃仲裕／攝影

國民黨醫療委員會發布新聞稿指出，繼幼兒染疫枉死後，又有孕婦染疫不及救治，造成母嬰同死的台灣悲劇，殺人者不是病毒，而是以層層關卡阻礙民眾求生的政府。新聞稿內容如下：

政府在沒有準備好與疫情共存的充分條件下，強迫人民接受病毒的洗禮，把民眾的生命健康完全拋諸「自然法則」去試煉，任由市民去接受病毒的淘汰。

說好的全球公認最優質的輝瑞口服藥Paxlovid呢？有多少臺灣染疫者使用過？在臺灣使用限制何其多，擺明就是不願讓民眾使用！

說好的快篩劑呢？指揮中心指揮官陳時中一拖再拖，整天扯些藉口，就是不讓民眾容易買到，就是不讓民眾輕易篩檢，好把染疫黑數藏好藏滿！

不是承諾篩劑會越來越多？怎麼給校園孩子的篩劑，從昨(6)日之前的每人兩劑，瞬間就砍半減為一人一劑？再對照過去陳時中毫不在意兒童接種疫苗的態度，擺明就是對兒童生命健康的一種無視，又或是心中認為「別人的囝仔死袂了」？

與疫情共存就是要鬆綁防疫手段，但鬆綁是有先決條件：疫苗、快篩、藥品，三寶缺一不可！陳時中與蔡英文都有做充足的準備嗎？

去年台灣「新冠死亡率」名列全球前矛，可謂台灣之恥，今年陳時中準備的狀況並沒有比去年更好，政策及指引朝令夕改不說，明明孕婦等人的死亡，就與染疫有相當因果關係，陳時中不僅不給予早逝生命最基本的安慰及補償，還扯甚麼因其他病症致死，分明就是把民眾當笨蛋耍，陳時中面對人民悲痛，除了甩鍋，還是甩鍋。

甚麼都沒準備的陳時中，靠的就是大內宣，仰賴的就是一套套華而不實的話術，只要有缺東西，一概就是用「緩兵之計」，陳時中的鬆綁與開放決策，事先沒有給予市民足夠的快篩劑、沒有提供優質的疫苗、沒有備妥最好的抗病毒藥物、沒有給予民眾預警時間，他的共存方式很原始，就是讓病毒去淘汰老幼病弱的人口，這些人對於陳時中與蔡英文而言，似乎不過就是幾個數字罷了！

陳時中 疫苗 快篩

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