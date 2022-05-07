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藍營點名請辭公視董監事審委 羅世宏：要求無理、無據

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
公廣董監事改選延宕900多天，第7屆公廣董監事遴選審查會議將於下周一重啟。聯合報系資料照
公廣董監事改選延宕900多天，第7屆公廣董監事遴選審查會議將於下周一重啟。聯合報系資料照

公廣董監事改選延宕900多天，第7屆公廣董監事遴選審查會議將於下周一重啟。公廣董監事評審委員之一的羅世宏，因身兼媒體觀察基金會董事長、台灣事實查核中心董事、華視公評人，而已通過審查的董事候選人的胡元輝、這次被提名的黃兆徽則分別擔任台灣事實查核中心董事長和教育總監，羅世宏因而遭國民黨點名應利益迴避，主動請辭審查委員。

對此，羅世宏表示，藍營的要求無理，於法也無據，他是時代力量所推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

上一次的第7屆公視董監事遴選審查會議是在2020年11月召開，當時因國民黨所提名的5名審查委員集體缺席杯葛，導致審查無疾而終，改選延宕至今。日前因華視新聞台接連出包，引發社會議論，外界普遍認為華視內控問題與公廣集團董監事與經營團隊延任有關，文化部才加速腳步，重啟審查程序。

豈料，周一審議在即，今卻傳出有審查委員與幾名公廣董事候選人是同事、師生，或同屬媒體觀察基金會、媒體改造學社、台灣事實查核中心等組織，關係密切。其中，中正傳播系教授羅世宏更被藍營點名應主動請辭。

文化部表示，公視董監事審查委員是依「公視法」規定，由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成；而第7屆公視董監事候選人則是由行政院提名，具備多元專業、多元族群及多元意見等三大多元性。文化部強調，將尊重所有審查委員的職權及決定。

羅世宏則回應，藍營的要求無理，於法也無據。羅世宏表示，他是時代力量所推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

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