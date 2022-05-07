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外交部：全力爭取台灣以觀察員身分參與WHA

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部表示，全力爭取台灣以觀察員身分參與WHA。本報系資料照
外交部表示，全力爭取台灣以觀察員身分參與WHA。本報系資料照

外交部今天表示，第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日至28日舉行，這是全球新冠肺炎疫情爆發後，首度恢復以實體方式辦理，外交部與衛福部正全力爭取台灣以觀察員身分與會。

外交部表示，衛福部長陳時中在今天的疫情說明記者會上宣布，今年規劃由該部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心，並與各國代表團就對抗疫情等全球公衛事務交流，外交部將全力配合辦理行動團相關事宜。

外交部指出，台灣以實際作為展現專業的醫衛實力、積極貢獻防疫經驗，獲得理念相近國家及國際社會高度認同與肯定，足以證明台灣受邀以觀察員身分參與WHA的必要性。例如，美國副國務卿麥肯伊當面呼籲世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞邀請台灣以觀察員身分參與WHA，日本最新發布的外交藍皮書也重申，在防疫不應有地理空白前提下，堅定支持台灣出席WHA。

外交部另指出，美國聯邦眾議院日前也通過「要求國務卿擬定策略協助台灣獲得WHO觀察員地位」法案；丹麥、拉脫維亞、斯洛伐克等國立法部門及歐洲議會都以致函、通過決議案等方式給予台灣聲援。外交部對於國際各界的支持與聲援表達誠摯感謝，將與衛福部持續與友邦及理念相近國共同力促WHO邀請台灣出席WHA。

外交部表示，將持續以國際文宣等多元管道反映台灣2350萬人民參與WHA心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，及WHA專刊等方式，凝聚並強化國際支持聲量。外交部也在5月2日發布推案短片「遠來的朋友」（Sweetness of Friendship）展現台灣數十年在海外醫療合作計畫的貢獻。

外交部 WHA 疫情

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