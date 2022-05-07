綠營初選黨員投票超激戰　萬丹飆出9成投票率

民進黨屏東縣內埔鄉長及萬丹鄉長提名今天舉行黨員投票，兩地選情緊繃，各陣營強力催票，萬丹鄉黨員數僅252人，竟有233人投票，投票率逾92%，不過屏東縣黨部主委許展維表示，黨員投票結果僅占提名比分的30%，下周一將開封的民調占70%，加權總計後才能確認勝出人選。

萬丹鄉長此次有鄉代會主席簡天屏及李麗卿爭取提名，投票結果簡天屏99票（得票率43.42%，黨員投票成績0.13026），李麗卿129票（得票率56.58%，黨員投票成績0.16974）。

內埔鄉黨員有1107人，720人投票，爭取提名角逐連任的鄉長鍾慶鎮拿下624票（得票率87.27%，黨員投票成績0.26182），24年前曾任鄉長的沈商嶽回鍋再戰，拿下91票（得票率12.73%，黨員投票成績0.03818）。

熟悉地方政情人士透露，兩鄉黨員投票較讓人意外的是萬丹，簡天屏挾鄉代會主席優勢，初選階段又打出屏東縣長潘孟安唯一支持，沒想到初選投票竟落後。不過因黨員初選僅佔提名計分三成，下周將開封的民調結果佔七成更為關鍵，正因此地方又有新的耳語傳出，暗指上周完成的民調有爭議。

許展維坦言，兩鄉上周完成的民調，有效樣本數都符合規定的1068份，但萬丹在時間內完成1087份，內埔完成1086份，確實有聽到地方傳聞，指民調有效樣本有疑義，但黨部已確認，民調過程符合初選規定，「就像籃球比賽，時間終止前出手，球進就算分，民調作業同時有41線進行，有效樣本只要在1068份以上就符合規定，並無不妥」。

政壇人士推估，簡天屏及李麗卿目前差距約5.71%。若以民調表態率45%估算，只要領先2、30人就有一搏機會，競爭確實相當激烈。