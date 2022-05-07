獨／一張「巧合」的公廣關係圖 藍促羅世宏請辭審委

第七屆公廣董監事提名預計下周一審查通過，人選爭議逐漸浮上檯面。擔任公廣董監事評審委員羅世宏不僅是媒體觀察基金會董事長、也是台灣事實查核中心董事、華視公評人；但這次公廣董事被提名人胡元輝和黃兆徽則分別擔任台灣事實查核中心董事長和教育總監，國民黨發言人黃子哲和立委李德維質疑，公廣應有更高標準，羅世宏一人身兼數職，無視董事和審委的利益迴避，形同自己人審查自己人，羅世宏應主動請辭審查委員。

羅世宏表示，他是時代力量所推舉的審查委員，依法必須行使審查職權，也會秉持公正獨立的態度來從事審查工作，不受不當的政治干擾所影響。

文化部則表示，尊重所有審查委員職權及決定。

根據被揭露的公廣關係脈絡圖，幾位公廣董監事和審查委員的關係密切，許多人更是同事關係、師生關係。例如，胡元輝和黃兆徽皆出身台灣事實查核中心，但掛名該中心董事的羅世宏、蘇正平、翁秀琪都是公廣審查委員。

台灣媒體觀察教育基金會和優質新聞發展協會，各出資新台幣100萬元資助成立台灣事實查核中心，其中，羅世宏是媒觀董事長、黃兆徽是理事之一；優質新聞發展協會兩位常務理事分別是胡元輝、以及擔任本次公視董監事審查委員的蘇正平。

此外，三位第七屆公視董事提名人劉昌德、郭力昕、孫嘉穗分別擔任媒體改造學社理事長、理事和監事。

黃子哲說，新公廣董監事候選人名單預計下周一審查通過，但從被揭露的審查委員與被提名人間真的「好巧」有著密切的關連，甚至巧合到有利益衝突之虞。例如「台灣事實查核中心」、「媒體改造學社」、「台灣媒體觀察教育基金會」、「優質新聞發展協會」等，發現有些被提名人與審查委員就是在同一個法人組織內，名單甚至不斷重複出現。

黃子哲指出，出現頻率最高的羅世宏，既是公廣董監事審查委員，同時也在幾個團體擔任董監事，屆時便出現「董事審查董事長」、「常務監事審查理事長及理監事」或「董事長審查董事」等亂象，形同自己人審查自己人，這種裁判與球員間的緊密連結，很難期待可以公正客觀的為人民把關，更遑論未來能夠打造更為優質的公視；其實公廣董監事的審查委員與公廣董事被提名人間，應該嚴守利益迴避原則，有衝突者應知所進退。

李德維說，在民進黨指派下，公廣集團兼華視董事長陳郁秀和華視前總經理莊豐嘉多年任內任，不但沒有提升公廣集團的形象與競爭力，反而讓大家公認民進黨的黨政勢力進駐，公廣集團與華視每況愈下，而且出包不斷。