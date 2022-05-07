桃市秘書處囤4萬劑快篩自用？ 市府回應了

桃園市議會國民黨黨團不滿質詢秘書處採購快篩劑，連日被市府指發布不實消息，今天下午開記者會反擊，舒翠玲、詹江村議員強調他們在臉書評論此事都是議會質詢內容，有議事紀錄和錄影，市府要為不實指控公開道歉。

桃園市政府新聞處長詹賀舜發表6點聲明回應

2、新聞處先前發布的澄清圖卡，在說明市府採購快篩試劑是防疫用途，並非囤積。當時中央分配至地方的快篩數量尚有不足，因應大量增加的快篩採檢，以及大量的確診個案，市府必須有所因應。

3、秘書處採購到位的快篩，僅剩的近4萬劑，在質詢後的3天內全數支援警察局、教育局及衛生局的緊急防疫使用，並非秘書處同仁自用。

4、市府也接獲民眾詢問，群組「網傳」市府有囤積快篩，這樣的假訊息，造成防疫工作的困擾，必須立刻澄清。本澄清是針對網傳內容，不是針對議員。

5、秘書處是防疫後勤單位，快篩雖保留在秘書處，但由衛生局統籌，市府防疫會議也可以指定用途。秘書處工作報告時，有4位議員分別質詢不同角度的問題，顏子傑處長分別回覆議員，以至於部分議員有所誤會。如果完整聽完4位議員質詢內容，就可以知道秘書處長的說法是快篩用在防疫，並非囤積，也非單一局處使用。且實際真相是快篩不夠，很快就用完了。

6、中央採取實名制讓民眾到藥局通路購買快篩，供應量有所不足，造成民眾不便，鄭文燦市長也公開呼籲中央增加供應量，並增加北北基桃熱區商業通路的數量，都是和議員質詢的目的一樣，都是希望讓民眾買得到快篩，減少不必要的恐慌。現在中央也有回應，決定要增加多元購買通路。