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國民黨質疑高登採購有弊 綠委：一起幫找快篩比較重要

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／許智傑辦公室提供
民進黨立委許智傑。圖／許智傑辦公室提供

國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑高登環球公司採購快篩試劑案疑點重重。民進黨立委許智傑今表示，這次快篩購買採開放性合約，只要符合資格和條件的廠商都可以洽談採購，根本不是如國民黨所說政府只圖利一家廠商，甚至還扯到前綠委和民進黨團總召柯建銘，「國民黨到底是不懂還是故意抹黑？拜託國民黨不要再做政治算計，一起幫台灣找快篩試劑比較重要」。

對於高登董事長劉緯澤說棄標原因跟政治沒有關係，是因為自己無法如期進口1700萬劑，被質疑跟指揮官陳時中說的政治干涉商業不一樣呢。許智傑表示，高登可能承受太多壓力，避免繼續被抹黑攻擊，希望趕快畫下句點，「過去浩鼎和宇昌案也都被抹黑得很無奈，這種心情我們可以理解也尊重，只是快篩試劑無法即時進口的話，受害的是全體國人呀」。

快篩試劑 國民黨 民進黨 高登環球

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