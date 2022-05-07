快訊

確診九成輕症 藥師公會建議：民眾家中可備這些藥

「我就是公狗只想發洩」 惡男害15歲女友懷孕墮胎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會前主委黃石城辭世享壽88歲 一生堅持無黨派

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中選會前主委黃石城辭世，享壽88歲。本報系資料照
中選會前主委黃石城辭世，享壽88歲。本報系資料照

台灣傳統基金會證實，彰化縣前縣長、中選會前主委黃石城今天上午在台大醫院病逝，享壽88歲。

黃石城淡出政壇後，成立台灣傳統基金會，女兒黃文玲曾任台聯不分區立委。黃石城於1935年出生在彰化大村鄉，東吳大學法律系畢業投入政壇，曾先後擔任彰化縣第9屆、第10屆縣長、行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委與台灣傳統基金會董事長、環宇國際文化教育基金會董事長、健保免費連線諮議等職。

黃石城2004年力挺女兒黃文玲參選彰化縣立法委員，黃文玲最後以1萬4896票落選。2011年，黃文玲獲台灣團結聯盟提名為2012年當選全國不分區立委，排名第二位並順利當選。

【中央社7日電】

前彰化縣長、中選會主委黃石城，昨天上午在台大醫院辭世，享壽88歲。黃石城女兒、前立委黃文玲表示，父親很有理想性，一生堅持公平正義、道德無私，也盼台灣能夠更自由、更民主。

黃石城1935年8月27日出生，於東吳大學法律系畢業，並獲美國康乃迪克州橋港大學榮譽博士，曾任律師、彰化第9、10屆縣長，行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委，現任台灣傳統基金會董事長。

1981年縣市長選舉，黃石城以無黨籍黑馬之姿當選彰化縣長，成為當時少數非國民黨籍的地方首長之一。他任內踏實苦幹，執政成果獲得好評，4年後國民黨也未提名人選，最後他囊括近9成選票，高票當選連任。

黃石城從政未加入任何政黨，維持中立地位，也讓他在國民黨、民進黨執政時，都曾出任中選會主委。

黃石城在政壇多年，女兒黃文玲也曾擔任立委。他淡出政壇後曾擔任由台日民間人士組成的「日本櫻返鄉會」名譽會長，也成立台灣傳統基金會，推廣傳統倫理道德觀。黃文玲今天下午證實，黃石城於昨天上午辭世，享壽88歲。

黃文玲對中央社記者表示，父親是很有理想性的人，一生堅持公平正義、道德無私的信念，也希望年輕一輩能夠傳承，縱使父親淡出政壇，仍持續關心台灣未來，並未停下腳步，希望台灣能更民主、更自由，對世界貢獻更大。

她說，父親高齡88歲，因年老有些器官感染狀況，昨天突然被通知病危，她與弟弟都隨侍在側，哥哥、駐瑞士代表黃偉峰聞訊後將擇日返台，家人都沒有想到父親那麼早就離開，非常不捨，但很感謝至今仍有許多友人關切父親的消息。

黃文玲表示，將先在台北金寶軒會館設置父親的靈堂，讓北部親朋好友能夠弔念。父親在彰化成長，也曾經擔任縣長，預計會在他的老家安排告別式。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫因「台灣櫻花返鄉會」與黃石城結緣，他上午也在臉書指出，首次見到黃石城，是其代表「台灣櫻花返鄉會」祝賀日本新天皇登基，將1923年昭和天皇還是皇太子的時候訪問台灣，在陽明山種下的櫻花的樹苗，回贈給日本，而當時接受樹苗目錄的，是時任日本首相安倍晉三的母親安倍洋子。

矢板明夫表示，黃石城親身見證很多台灣民主化過程中的重要場面，他派駐台灣後，多次與黃石城交流，除暸解國民黨獨裁時代的黨外人士活動秘辛，撰寫陳水扁傳時，也獲得黃石城提供的許多建議。

矢板明夫也透露，去年6月日本首度贈送台灣AZ疫苗時，因為遭一部分在野人士妖魔化AZ疫苗，日方一度感到尷尬和困惑，多年活躍於日台交流第一線的黃石城認為一定要把台灣人的真實想法傳遞給日本，因此透過櫻花返鄉會和傳統基金會，發起組織了120家以上的台灣企業、團體，在產經新聞刊登整版的感謝廣告。

矢板明夫說，該廣告在日本國會議員中被廣泛傳閱，從而消除了誤會，後續日本也持續贈送台灣5次疫苗，這背後就有黃石城在水面下默默奉獻的功勞。

黃文玲 不分區立委

延伸閱讀

考量弱勢生 彰化縣棄全面遠距教學採雙軌制

真善美基金會挺醫護 送民眾認購禮盒至桃園4醫院

傳高雄採購快篩不實訊息 彰化縣議員張國棟道歉

民眾黨彰化縣黨部提供次氯酸水 參選人到公共場所消毒

相關新聞

桃市秘書處囤4萬劑快篩自用？ 市府回應了

桃園市議會國民黨黨團不滿質詢秘書處採購快篩劑，連日被市府指發布不實消息，今天下午開記者會反擊，舒翠玲、詹江村議員強調他們...

國民黨質疑高登採購有弊 綠委：一起幫找快篩比較重要

國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑高登環球公司採購快篩試劑案疑點重重。民進黨立委許智傑今表示，這次快篩購買採開放性合約，...

中選會前主委黃石城辭世享壽88歲 一生堅持無黨派

台灣傳統基金會證實，彰化縣前縣長、中選會前主委黃石城今天上午在台大醫院病逝，享壽88歲。

前中選會主委黃石城辭世享壽88歲 政治生涯堅持無黨無派

前彰化縣長、中選會主委黃石城，昨天上午在台大醫院辭世，享壽88歲。黃石城女兒、前立委黃文玲表示，父親很有理想性，一生堅持...

防疫毫無同理心 「類指揮官」陳時中不如早點辭職選舉去

疫情延燒，確診數急速攀升，蔡政府強調「新台灣模式」防疫，重症清零輕症控管，並持續鬆綁居隔、確診標準，結果是1922打不進、PCR量能不夠、快篩一劑難求、兒童疫苗才買到、醫療量能不足… 等亂象叢生，面對外界批評，防疫指揮官陳時中卻是砲打在野黨、要國人自主應變，難道陳時中真的心不在焉只想選舉，新台灣模式是他的類防疫真參選模式嗎？

疫情升溫不便出席 陳時中派李麗芬至日內瓦世衛大會　

今年世界衛生大會（WHA）於5月22日在瑞士日內瓦登場，往年衛福部長陳時中都與獨派團體在日內瓦會師，但疫情爆發二年皆取消行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。