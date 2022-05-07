中選會前主委黃石城辭世享壽88歲 一生堅持無黨派

台灣傳統基金會證實，彰化縣前縣長、中選會前主委黃石城今天上午在台大醫院病逝，享壽88歲。

黃石城淡出政壇後，成立台灣傳統基金會，女兒黃文玲曾任台聯不分區立委。黃石城於1935年出生在彰化大村鄉，東吳大學法律系畢業投入政壇，曾先後擔任彰化縣第9屆、第10屆縣長、行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委與台灣傳統基金會董事長、環宇國際文化教育基金會董事長、健保免費連線諮議等職。

黃石城2004年力挺女兒黃文玲參選彰化縣立法委員，黃文玲最後以1萬4896票落選。2011年，黃文玲獲台灣團結聯盟提名為2012年當選全國不分區立委，排名第二位並順利當選。

【中央社7日電】

前彰化縣長、中選會主委黃石城，昨天上午在台大醫院辭世，享壽88歲。黃石城女兒、前立委黃文玲表示，父親很有理想性，一生堅持公平正義、道德無私，也盼台灣能夠更自由、更民主。

黃石城1935年8月27日出生，於東吳大學法律系畢業，並獲美國康乃迪克州橋港大學榮譽博士，曾任律師、彰化第9、10屆縣長，行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委，現任台灣傳統基金會董事長。

1981年縣市長選舉，黃石城以無黨籍黑馬之姿當選彰化縣長，成為當時少數非國民黨籍的地方首長之一。他任內踏實苦幹，執政成果獲得好評，4年後國民黨也未提名人選，最後他囊括近9成選票，高票當選連任。

黃石城從政未加入任何政黨，維持中立地位，也讓他在國民黨、民進黨執政時，都曾出任中選會主委。

黃石城在政壇多年，女兒黃文玲也曾擔任立委。他淡出政壇後曾擔任由台日民間人士組成的「日本櫻返鄉會」名譽會長，也成立台灣傳統基金會，推廣傳統倫理道德觀。黃文玲今天下午證實，黃石城於昨天上午辭世，享壽88歲。

黃文玲對中央社記者表示，父親是很有理想性的人，一生堅持公平正義、道德無私的信念，也希望年輕一輩能夠傳承，縱使父親淡出政壇，仍持續關心台灣未來，並未停下腳步，希望台灣能更民主、更自由，對世界貢獻更大。

她說，父親高齡88歲，因年老有些器官感染狀況，昨天突然被通知病危，她與弟弟都隨侍在側，哥哥、駐瑞士代表黃偉峰聞訊後將擇日返台，家人都沒有想到父親那麼早就離開，非常不捨，但很感謝至今仍有許多友人關切父親的消息。

黃文玲表示，將先在台北金寶軒會館設置父親的靈堂，讓北部親朋好友能夠弔念。父親在彰化成長，也曾經擔任縣長，預計會在他的老家安排告別式。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫因「台灣櫻花返鄉會」與黃石城結緣，他上午也在臉書指出，首次見到黃石城，是其代表「台灣櫻花返鄉會」祝賀日本新天皇登基，將1923年昭和天皇還是皇太子的時候訪問台灣，在陽明山種下的櫻花的樹苗，回贈給日本，而當時接受樹苗目錄的，是時任日本首相安倍晉三的母親安倍洋子。

矢板明夫表示，黃石城親身見證很多台灣民主化過程中的重要場面，他派駐台灣後，多次與黃石城交流，除暸解國民黨獨裁時代的黨外人士活動秘辛，撰寫陳水扁傳時，也獲得黃石城提供的許多建議。

矢板明夫也透露，去年6月日本首度贈送台灣AZ疫苗時，因為遭一部分在野人士妖魔化AZ疫苗，日方一度感到尷尬和困惑，多年活躍於日台交流第一線的黃石城認為一定要把台灣人的真實想法傳遞給日本，因此透過櫻花返鄉會和傳統基金會，發起組織了120家以上的台灣企業、團體，在產經新聞刊登整版的感謝廣告。

矢板明夫說，該廣告在日本國會議員中被廣泛傳閱，從而消除了誤會，後續日本也持續贈送台灣5次疫苗，這背後就有黃石城在水面下默默奉獻的功勞。