民眾買嘸快篩 林右昌開砲：實名制要改否則有更多民怨

基隆市今天新增1910例，已經逼近2千，市長林右昌說，他已經連續數天呼籲中央，衛福部快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨，不要搞齊頭式平等，不急的地方有剩，急的地方民眾排幾天隊也買不到。

林右昌說，實名制快篩販售是食藥署直接與各地方健保合約藥局合作，根本沒有透過地方政府衛生局，民眾反應排隊買不到快篩，地方政府也很急，但權責在衛福部，地方政府也無能為力。

林右昌表示，全國每間合約藥局齊頭式地每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際狀況與需求。像基隆七堵區有五萬多人口，卻只有四家藥局有配合中央販售快篩，一天才312盒而已，當然不夠。

林右昌強烈建議中央，應該考量藥局與人口比例配置失衡的狀況，藥局少的地方，配置量應該要加倍供給才對。

有關基隆市PCR社區篩檢站，林右昌表示，自5月2日中央疫情指揮中心指示，快篩陽性民眾才能做PCR採檢，基隆市社區篩檢站服務人數，已從高峰每日將近4000人次減為800人次左右。因此，快篩陽性確診率也大幅提升，目前社區篩檢站的陽性率達95％左右。

市府說，有鑑於火車站南站篩檢站位於交通節點，進出上班人多，考量傳染風險，該地點已不適合設置篩檢站，下周一起將併入另外3處社區篩檢站運作。除了三處社區篩檢站之外，基隆長庚、基隆三總分院、礦工醫院、部立基隆醫院也設有快篩陽快速通道服務，同時提供有症狀民眾快速PCR篩檢以及看診領藥服務。

市府表示，為讓確診個案獲妥善醫療諮詢及處置，保全醫療量能給有需求的民眾，基隆市政府已啟動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，與基層診所和藥局合作，目前已有72家診所參與確診者居家照護機構行列，45家藥局加入送藥到府服務。