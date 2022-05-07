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藍黨團：高登疫苗案疑點多 歡迎這兩人來開記者會澄清

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨團今舉行「高登弊案 陳時中 劉緯澤 說辭漏洞百出 到底誰在說謊？」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團今舉行「高登弊案 陳時中 劉緯澤 說辭漏洞百出 到底誰在說謊？」記者會。圖／國民黨團提供

高登環球生醫公司董事長劉緯澤強調是衛福部找他參與緊急採購快篩試劑會議，就算是國民黨團沒有罵他，他也無法如期進口1700萬劑快篩試劑給衛福部。國民黨團今舉行記者會指出劉緯澤記者會疑點重重。

國民黨團質疑高登環球生醫公司，若要承接政府的採購，必需檢附相關實績，去年營業額是多少？主要業務又是什麼？指揮官陳時中說只要取得「緊急授權」的廠商都有資格，但並不是每一家廠商都有受邀，衛福部是如何選擇的？ 衛福部誰負責跟高登環球聯繫？到底是誰在說謊？陳時中還是劉緯澤？

國民黨團說，請陳時中告訴國人，是誰找高登環球生醫公司？是陳時中本人？食藥署？還是陳時中部長的朋友？或者是黨政高層？綠友友的立委？衛福部總要對國人說明，為何找這家小吃店的理由。

曾銘宗表示，高登環球生醫公司只有一位股東、二名員工、資本額僅200萬元，卻能夠進行金額高達16.5億元快篩試劑採購案，這是開誰的玩笑？到底有誰介入？陳時中還在立法院說是「政治干預商業」，國民黨團把這句話還給陳時中，到底是誰「政治干預商業」？

曾銘宗說，這樁快篩試劑緊急採購案不但是「政治干預商業」，衛福部分配高登環球生醫公司當初採購配額1700萬劑，竟然高達32.3%，難道衛福部不用出來向國人說明？高登環球生醫採購佔比為什麼這麼高？一家小吃店有這麼大的能耐嗎？顯然就是陳時中口中「政治干預商業」。

曾銘宗說，國民黨團發給衛福部行文多日，要求提供快篩試劑緊急採購案會議記錄，衛福部遲遲不願提供，國民黨團再次呼籲陳時中，請公開會議記錄，攤在陽光下，讓全民檢視，也請別再告訴國人「沒有會議記錄」，企圖蒙混過關。

他表示，國民黨團歡迎高登環球生醫公司董事長劉緯澤，前來黨團召開記者會，向國人一次說清楚、講明白，也歡迎陳時中前來黨團召開記者會，將所有國人心中的疑點，一次釐清楚。

陳時中 快篩試劑 衛福部

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