揭「快篩綠金政治」被檢舉？徐巧芯PTT帳號被水桶90天

台北市議員徐巧芯近期在網路PTT發表多篇文章，爆料快篩試劑相關廠商和民進黨重要人士政商關係，她今天表示，在PTT使用的帳號被八卦版禁止發文「水桶」90天，或許是因為自己對板規還不是那麼熟所以誤踩，被有心人檢舉導致被封殺，她也和網友喊話「三個月後見」。

徐巧芯在臉書表示，大多網友都知道，她在PTT論壇裡都以自己的帳號cherish18發文、推噓文，她不找網軍側翼，也不隱瞞身分，「我就是我」，已經持續很多年都這樣，從學生到步入政治圈、選上議員以後都是。

徐巧芯說，她一直覺得PTT是一個很好的政治討論版，很多網友的看法甚至比她超前，給她很多靈感，也是她的日常精神糧食，對她來說，PTT版友就像真的朋友一樣。有時候還會有人站內信向她陳情，或者給她很多建議，她基本都會回應。

徐巧芯說，從4月30日開始，除了她的臉書外，她也在八卦版上爆料「快篩之亂」相關事件，從福又達、保吉生、牛耳到高登，她除了把抓網軍當職志以外，揭露政府的金權黑暗面也是很重要的從政目標，短短一周她發的文總共有七篇爆文，但其中有一篇被水桶刪掉，她感謝鄉民的支持與互動。

徐巧芯說，不過昨天一篇文章或許是她對版規不是那麼熟悉，今天收到通知被水桶90天，「所以下次在PTT相見就是三個月以後的事情了。但我還是都會看版，只是平台少了一個，只能先留在臉書了。該講的話還是會講，該做的調查也不會變少」。

徐巧芯說，當然因為不是每個版友都有看她臉書，她還是希望多一個平台分享第一手消息，被水桶仍然是感到相當扼腕的。雖然常用PTT，可是她對很多版規可能還是不是那麼熟悉，偶爾會誤踩，就讓有心人檢舉，導致被封殺。不過她並沒有責怪任何人，包括版主。「畢竟上站發文就是有風險，我不是不知道。反正三個月以後還可以回來」，她也謝謝這周和她一起追蹤「綠能產業鏈」的鄉民們，她會繼續加油。