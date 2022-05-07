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岸田文雄關注台海穩定 蔡英文：台日共同捍衛和平

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統昨天下午以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」。圖／總統府提供
蔡英文總統昨天下午以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」。圖／總統府提供

蔡英文總統昨天視訊日本自民黨青年局訪團，對日本首相岸田文雄關注台海和平穩定談話，表達歡迎。蔡總統說，台日在戰略和地緣政治都具有關鍵重要性，區域安全必須以整體的視野來考量，相信台日會繼續共同捍衛印太區域和平。

日本自民黨青年局訪台團成員有一人確診，部分成員暫停後續活動、未能赴總統府晉見蔡總統，蔡總統昨天下午以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」。

蔡總統指出，團員們日前到前總統李登輝墓前悼念，日本台灣交流協會也表示，「台日友誼長存，莊嚴中吹起了5月的溫柔千風」。李登輝對民主自由堅定的追求，也是台日共同捍衛的重要信念。此外，訪團計劃參觀岸田文雄曾祖父在基隆所開設的「岸田吳服店」舊址，這是很有意義的尋訪，也見證台日之間從過去到現在，在很多層面上都建立了強韌的友誼。

蔡總統表示，為了更接軌國際經濟社會，台灣已經正式申請加入CPTPP。為了能夠符合CPTPP的要求，完成了很多項的修法，來展現決心，同時也開放了福島周邊食品的進口管制，未來將持續完善法規及市場措施，請大家繼續支持台灣的國際參與。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，蔡總統表示，這凸顯了民主國家應該堅定結盟，對抗威權主義的重要性。今年3月自己曾與日本前首相安倍晉三視訊對談，安倍再一次提到，「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」。昨天，日華議員懇談會會長古屋圭司給她的信件裡，也再次提到這次會談，並重申對台灣的支持，令人非常感動。

蔡總統說，台灣和日本在戰略和地緣政治方面，都具有關鍵的重要性，整個區域的安全，也必須以整體的視野來考量，相信台灣和日本會繼續共同全力來捍衛印太區域的和平。

日本台灣交流協會 自民黨 青年

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