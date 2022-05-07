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生生用平板／標案水很深 教師爆「已被通知用哪款」

快篩採購藏「綠金結構」？高登金主和柯建銘是多年好友

陳建仁自薦個人著作要柯文哲看 父曾勉：要像稻穗低頭

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳建仁推薦大家閱讀的「流行病學：原理與方法」，裡頭有家父的訓示。記者蔡晉宇／攝影
陳建仁推薦大家閱讀的「流行病學：原理與方法」，裡頭有家父的訓示。記者蔡晉宇／攝影

前副總統陳建仁快篩適用議題，與台北市長柯文哲隔空交鋒。陳建仁昨臉書再發文，除說明快篩陽視同確診的適用情況，也推薦多讀讀他寫的書籍「流行病學：原理與方法」。經查發現，該書在開頭，印有一段陳建仁父親陳新安勉勵陳建仁的日式俳句，「實るほど，頭下る，稻穗かな（稻穗愈結實，頭部就愈下垂）；下るほど，仰がるる，藤の花（藤花開得愈垂下，越受人仰首觀賞）」。

柯文哲日前曾拋出快篩即確診的看法，前副總統陳建仁被問及此主張時表示，柯文哲應多讀書；陳建仁昨也再度撰文解釋，為何不能讓所有族群快篩陽視同確診的原因，以及為何居檢等三類族群可適用新措施，原因在新冠肺炎盛行率。

而陳建仁推薦閱讀的「流行病學：原理與方法」，一書的開頭寫著，獻給天主賞賜的慈親、恩師、賢妻和愛女。並特別摘錄父親留下的家訓「今天我特摘錄日文徘句二手，作為您榮升台大醫學院教授之賀詞。希記住遵照：實るほど，頭下る，稻穗かな。（稻穗愈結實，頭部就愈下垂）下るほど，仰がるる，藤の花。（藤花開得愈垂下，越受人仰首觀賞）」

陳建仁 快篩 柯文哲

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