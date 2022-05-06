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獨／曲棍球案檢察官陳隆翔 同案被監院二度彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
偵辦曲棍球案檢察官陳隆翔，同案被監院二度彈劾。本報系資料照
偵辦曲棍球案檢察官陳隆翔，同案被監院二度彈劾。本報系資料照

監察院深夜突襲公告，民進黨前立委段宜康發下豪語，承諾要吞曲棍球的「曲棍球協會詐領補助款案」，承辦檢察官陳隆翔昨天被監院彈劾審查委員會以10比1比數，通過由監委高涌誠、林郁容所提之彈劾案。這是陳隆翔繼2019年5月14日之後，第二度被彈劾，案由同樣是曲棍球案，創下監院罕見紀錄。

監院前年首度彈劾陳隆翔時，即被法界批評濫權，外界甚至質疑有政治動機。媒體報導，當初承辦監察委員高涌誠、蔡崇義約詢陳隆翔時的譯文甚至提及，「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」。

全案移送職務法庭判決不受懲戒確定，監察院提起再審，職務法庭仍認為並無違誤，駁回再審，監察院仍不服，上訴到職務法庭第二審，職務法庭第二審認為，原判決並無法官法規定的違背法令情形，再判決上訴駁回確定。

如今陳隆翔再被彈劾。本次彈劾案由指出，陳隆翔偵辦中華民國曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案件，就該案重要爭點未致力於真實之發現，僅憑被告之自白即草率結案，並背離檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項，均屬嚴重疏漏，論理過程亦難以昭信服，尚非法律見解之歧異，且曾函詢被害人彰化縣政府教育處關於緩起訴處分之意見，卻未待彰化縣政府回覆，即當庭諭知給予被告緩起訴處分，嚴重違反辦案程序規定，喪司法之公信力，違法失職情事甚為明確，情節重大，依法提案彈劾。

提案監委高涌誠表示，這次提案彈劾，主要是因應懲戒法院職務法庭所認定之狀況，以完備程序。監院人士則指出，正常情況是以一事不二議為原則，同案被二度彈劾確實是極罕見情況。

高涌誠說明，在第五屆監委時期，和監委蔡崇義一起立案的陳隆翔案中，認定陳在彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，以偽造文書、業務侵占等罪，緩起訴李姓秘書長等人，卻漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，經調查共發現十一項違失，均載明在調查報告中。

高涌誠指出，全案通過彈劾移送職務法庭後，職務法庭認定陳隆翔的彈劾案由，僅有三項違失，調查報告所提的另外八項並不在範圍內，因此對這八項違失不予受理。

高涌誠表示，以往懲戒法院慣例，是會將監察院調查報告所提及的內容併案審理，但這次作法有別以往，確實較不同；但既然懲戒法院如此認定，站在監察委員立場，仍應完備後續程序，因此才會再次針對陳隆翔的另外八項違失，連同在職務法庭審理期間額外發現的一項違失，共九項，再次提出彈劾。

監察院 侵占 彈劾案 段宜康 檢察官

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