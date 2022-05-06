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譴責助長俄侵略 外交部宣布：即日起經濟制裁白俄羅斯

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部宣布，即日起經濟制裁白俄羅斯。圖／聯合報系資料照
外交部宣布，即日起經濟制裁白俄羅斯。圖／聯合報系資料照

外交部今天表示，有鑒於白俄羅斯助長俄羅斯侵略行動，即日起將制裁白俄羅斯。

外交部表示，我國重申堅決反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持以規則為基礎的國際秩序。台灣將持續與理念相近國家深化合作，堅定與民主陣營盡力採取各類措施協助烏克蘭恢復往昔和平與穩定，共同維護國際正義及民主自由。

外交部指出，2月24日俄烏戰爭爆發前，白俄羅斯已持續與俄羅斯共同舉行聯合軍演脅迫烏克蘭外，更同意俄國軍隊長期屯軍在白俄與烏克蘭的邊境，藉此升高對烏克蘭的軍事壓力，白俄羅斯同時也提供俄軍行動所需的後勤支援。

外交部表示，中華民國台灣政府對白俄羅斯協助俄羅斯侵犯他國主權領土完整，破壞和平穩定及以法治為基礎的國際秩序等作為，表達高度遺憾並予強烈譴責。

外交部指出，目前美國、歐盟、英國、日本等西方民主陣營除譴責白俄羅斯附和俄羅斯對烏國的的軍事侵略行動外，也已宣布對白俄羅斯進行數波的經濟制裁及實施出口管制。

外交部表示，考量白俄羅斯協助俄羅斯進行侵略行動，並回應國際社會的呼籲，中華民國台灣政府宣布，即日起對白俄羅斯進行經濟制裁，公告增列「輸往白俄羅斯高科技貨品清單」，對白俄羅斯採取與俄羅斯相同的出口管制措施。

白俄羅斯 外交部 烏克蘭 俄烏戰爭

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