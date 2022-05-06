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公廣董事出爐 藍批「卡管大將」竟任公廣董事

聯合報 / 記者林政忠侯俐安／即時報導
台大歷史系教授陳翠蓮。圖／聯合報系資料照
台大歷史系教授陳翠蓮。圖／聯合報系資料照

第七屆公視董監事候選人名單出爐，下周一審查。國民黨發言人黃子哲今天指出，這次名單尚屬持平，沒有太多爭議，但列名候選董事的台大歷史系教授陳翠蓮研究台灣史並專注轉型正義議題，還曾扮演「卡管大將」角色，以如此背景和意識型態要擔任公共媒體的董事，難免令人憂慮，相信社會自有公評。

對此，陳翠蓮僅表示，尊重審查委員的決定。

黃子哲說，陳翠蓮沒擔任促轉會委員，卻曾痛批被認為超越藍綠的主委黃煌雄是「消費蔣渭水、利用台灣史來換取個人官位」，諷刺的是當促轉會發生前主委張天欽「東廠事件」時，卻未見陳翠蓮有相同規格的批判。

他也指出，2018年發生台大校長當選人管中閔遲遲無法就任的爭議，當時陳翠蓮也扮演「卡管大將」的角色，她批評管中閔沒資格擔任台大校長，當孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池等台大前校長聲援管中閔時，陳翠蓮還抨擊他們是「收割大學自主、民主運動成果」。

更爭議的是，當時有4000多位師生校友共同發起的台大自主聯盟公開挺管，也引起許多媒體以「台大師生不滿拔管」為題來報導，竟也引起台大新聞所教授王泰俐向NCC檢舉是以偏概全，陳翠蓮則在其臉書代貼該檢舉函，表達支持的立場。

黃子哲表示，不管是什麼立場的媒體都下了「台大師生不滿拔管」類似的標題，這就是媒體的理解判斷與報導的自由，如果陳翠蓮連媒體標題都要干預，看來對於媒體運作的了解有限，對於新聞自由的認知也不足，如何能做一個稱職的公視董事？

他質疑，陳翠蓮的意識形態與政治立場都該受尊重，但依其過去充滿不少爭議的言行，她來擔任公視董事，只怕人民想看到台灣能有類似NHK或BBC等優質公共媒體的可能性將越來越低，公視的政治性與爭議性恐怕也難有止境。

台大 公視 黃子哲

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