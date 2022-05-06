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汙水下水道接管慢 高虹安批林智堅別只做看得到的建設

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安今舉行記者會。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安今舉行記者會。圖／高虹安辦公室提供

民眾黨立委高虹安今舉行記者會指出，汙水下水道工程又名「都市的良心」，然而新竹市的公共汙水下水道普及率卻因遠低於全國平均值，已連續幾年遭審計單位要求改善，呼籲新竹市政府正視重要地方建設，「林智堅市長不要只做看得到的建設」，應該積極研討接管率低迷的困難和問題如何解決。

高虹安指出，過去七年多來新竹市的公共汙水下水道普及率成長不到8%，截至今年2月為19.18％，遠遠落後全國平均40.01％。雖然截止2021年底，中央共補助新竹市汙水下水道系統約74.5億元，但新竹市政府的接管率與建置卻每年都被審計部門列為改善項目。

高虹安表示，立法院甫三讀通過「再生水發展條例修正草案」，使得汙水回收與再生水的開發利用顯得越關鍵與重要。新竹市因為有用水需求量大的科技業，對於再生水的發展與使用需求也同樣龐大，一旦地方污水回收處理成效不彰，將連帶影響再生水供給不足問題，產業轉型的需求也恐無法滿足，甚而影響民生用水的分配。

新竹市議員、新竹市議會「汙水專管埋設進度監督小組」主席的李國璋直言，近年新竹市府在一次性的活動上消耗非常多的預算，卻忽略了重要的地方建設。公共汙水下水道的接管是不分朝野共同支持的建設，民進黨的市議員也多次提出建言和解決辦法，但新竹市政府對於朝野議員與地方里長的建言幾乎都沒有採納。

李國璋表示，林智堅市長甫上任時，2015年1月新竹市政府的公共汙水下水道接管率為11.94％，2021年12月僅提升到18.64％，到今年2月的19.18％，七年多來成長「龜速」，成長率全國倒數，東區、香山區與北區許多地區都還沒施作。李國璋認為，推動進度落後的新竹市汙水下水道系統是每任市長不可迴避的責任，看得到的要做，看不到的基礎工程更不能偏廢，林智堅千萬不要辜負新竹市民的託付。

新竹市議員參選人蔡文盛說，新竹市舊社地區接管率仍低，特別是金雅重劃區目前有許多新建案，或是尚未推出的建案，主幹管都已經埋入，強烈要求新竹市政府應將金雅重劃區提早納入接管範圍期程，以免住戶進住後才進行開挖，事倍功半。

新竹 林智堅 高虹安

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