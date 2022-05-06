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民生汐止線被新北搶走主導權？ 柯文哲：不能從政黨考量

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

民生汐止線台北段將往後延，有議員批評因台北市長柯文哲不重視民汐線，結果被新北市搶走主導權？以致民汐線原地踏步？對此，柯文哲下午在防疫記者會中指出，不應該讓各縣市去決定捷運蓋不蓋，其實要中央統籌控制，按成本效益高的先做，前提是純粹從經濟學考量，不能從政黨考量，不可以顏色對的先蓋，這會出問題。

針對民汐線，柯文哲說，這是另一個嚴肅的題目，前瞻計畫軌道運輸中央是4千億，地方配合款是2千億，加起來6千億，最近在研究，為什麼台北市的捷運一直在流標，因為能做捷運工程的公司，假設一年可以做2百億的預算，現在丟4百億預算給他，會發生什麼事？本來做2百億，現在做220億也許可以做到，但給他做4百億，他做不到。

柯文哲說，所以思考一個嚴肅的題目，前瞻計畫裡面把這多的錢丟到軌道運輸的項目，問題是台灣目前軌道的營造商根本吞不下去；第二，吞不下去的狀況下，大家開始加碼，再追加預算，理論上，不管是國發會、公共工程委員會，應對軌道運輸的優先順序，哪些先蓋、哪些後蓋。

柯文哲說，以台北市立場，環狀線優先，因為蓋下去運量一定有，他不指名道姓是哪個縣市，其他縣市捷運蓋下去，運量恐怕沒那麼多人坐，成本效益當然比較不夠，但有人講，就是比較落後、沒有發展，捷運蓋下去看會不會發展比較快，但對台北市的環狀線來講，已經是成熟的地區，路網已經完成，只差環狀線把他圈起來更有效率。

柯文哲說，所以算成本效益，理論上從成本效益最高的開始做，再來是比較差的，但現在全面開打，結局就是流標一大堆。

柯文哲 捷運 汐止

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